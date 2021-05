Cna: "Positivo il rafforzamento dei contributi a fondo perduto"

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 25 maggio 2021, 16:44

Vaccini anti Covid dal medico di famiglia, ma anche in farmacia. Accadrà da giugno. E odontoiatri che potranno farsi avanti ed essere reclutati per rafforzare il personale in forza agli hub

martedì, 25 maggio 2021, 16:04

Venerdì 30 luglio il tour di Francesca Michielin farà tappa a San Romano in Garfagnana, presso la Fortezza delle Verrucole

martedì, 25 maggio 2021, 15:59

E’ l’allarme che lanciano i genitori degli stessi alunni, che hnno scritto una lettera al mondo scolastico, a partire dalla dirigente, dott.ssa Donatella Buonriposi, oltre che ai sindaci del territorio

martedì, 25 maggio 2021, 13:26

Promozione del territorio, lavori di pubblica utilità e molto altro ancora. Queste le attività che verranno sostenute grazie ai 430 mila euro di contributi deliberati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del bando “Sviluppo del territorio 2021”

martedì, 25 maggio 2021, 12:34

L'associazione di Cascio, dopo il consueto consiglio direttivo, ha ufficializzato con grande dispiacere l'annullamento delle manifestazioni primaverili ed estive per il secondo anno consecutivo

martedì, 25 maggio 2021, 11:34

La "Festa dei Parchi 2021" si concentra quest'anno in un unico evento, organizzato per venerdì 28 maggio presso Bosa di Careggine, a partire dalle ore 9:30 in poi