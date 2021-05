Colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Vagli

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:19

Oggi in provincia di Lucca si registrano in tutto 20 nuovi casi di contagio. In Valle del Serchio due: 1 Borgo a Mozzano, 1 Pescaglia

martedì, 11 maggio 2021, 16:43

Secondo il Comitato territoriale della provincia di Lucca di "Liberiamo l’Italia", rappresentato da Luca Dinelli e Leonardo Mazzei, la situazione attuale della sanità della Valle del Serchio è la conseguenza di una politica che va avanti da tempo

martedì, 11 maggio 2021, 16:18

Anche nella Valle del Serchio è ripartito il progetto finanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo 2014-2020 relativo ai "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili. Seconda Edizione"(Decreto RT n 3314/2020)

martedì, 11 maggio 2021, 14:34

"Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace" è il tema della "Giornata internazionale dell'infermiere" che si celebra domani, 12 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne

martedì, 11 maggio 2021, 12:10

L'utilizzo di droni che negli ultimi tempi si è diffuso, sia per uso professionale sia per hobby, ha moltiplicato le problematiche legate ai sorvoli: non solo sicurezza dello spazio aereo e tutela della privacy, ma anche disturbo della natura

martedì, 11 maggio 2021, 10:54

Il primo, un'anziana signora colpita da ictus, trasportata in elicottero da Castelnuovo Garfagnana. Il successivo, poco dopo, sempre un signore anziano, colto da problemi respiratori nella zona di Magliana