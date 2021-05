Garfagnana



Coronavirus, 44 nuovi casi in provincia: 4 in Valle del Serchio

giovedì, 13 maggio 2021, 10:40

I nuovi casi registrati in Toscana sono 651 su 23.271 test di cui 12.942 tamponi molecolari e 10.329 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (7,7% sulle prime diagnosi).



In provincia di Lucca si registrano oggi (13 maggio) 44 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Gallicano, 2 Borgo a Mozzano.



I dati sono stati resi noti in anteprima, questa mattina, dal governatore della regione Toscana Eugenio Giani.