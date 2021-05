Coronavirus, 6 nuovi casi in Valle del Serchio: 3 a Bagni di Lucca

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 6 maggio 2021, 11:21

E' stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 93° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di 983 allievi marescialli del contingente ordinario e 47 allievi marescialli del contingente di mare. Video

giovedì, 6 maggio 2021, 11:10

L'effetto-settore continua a farsi sentire con forza a Lucca, Pistoia e Prato anche nel 1° trimestre 2021: come nell'entità della crisi innescata dalla pandemia, così anche nell'andamento della ripresa, le prestazioni della produzione industriale manifatturiera sono nettamente diversificate in funzione dei settori prevalenti

mercoledì, 5 maggio 2021, 11:57

Nei giorni scorsi due bracconieri sono stati individuati e denunciati dal comando guardia parco delle Alpi Apuane, sorpresi con fucile in spalla non in custodia e con cani al seguito all'interno del Parco e quindi in zona vietata alla caccia

mercoledì, 5 maggio 2021, 11:53

In provincia di Lucca, oggi (3 maggio), si registrano 72 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Villa Collemandina

mercoledì, 5 maggio 2021, 09:11

Nel video sono state raccolte immagini provenienti da tutte le zone dell’area aziendale: Apuane, Lunigiana, Piana di Lucca, Valle del Serchio, Zona Pisana, Alta Val di Cecina Val d’Era, Zona Livornese, Elba, Valli Etrusche, Versilia

martedì, 4 maggio 2021, 18:07

Duro affondo del coordinatore provinciale di "Cambiamo!", Simone Simonini, al Partito Democratico per la situazione sanitaria in Valle del Serchio