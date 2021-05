Coronavirus, 72 nuovi casi in provincia: due a Villa Collemandina

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 5 maggio 2021, 11:57

Nei giorni scorsi due bracconieri sono stati individuati e denunciati dal comando guardia parco delle Alpi Apuane, sorpresi con fucile in spalla non in custodia e con cani al seguito all'interno del Parco e quindi in zona vietata alla caccia

mercoledì, 5 maggio 2021, 09:11

Nel video sono state raccolte immagini provenienti da tutte le zone dell’area aziendale: Apuane, Lunigiana, Piana di Lucca, Valle del Serchio, Zona Pisana, Alta Val di Cecina Val d’Era, Zona Livornese, Elba, Valli Etrusche, Versilia

martedì, 4 maggio 2021, 18:07

Duro affondo del coordinatore provinciale di "Cambiamo!", Simone Simonini, al Partito Democratico per la situazione sanitaria in Valle del Serchio

martedì, 4 maggio 2021, 16:35

Il gruppo consiliare di minoranza di Minucciano esulta per la comunicazione di Gaia dell’approvazione del progetto per il completamento della rete fognaria al servizio delle frazioni di Gramolazzo, Gorfigliano e Agliano

martedì, 4 maggio 2021, 12:35

Sono tanti, sono già allestiti in sicurezza e sono presenti in ogni angolo del territorio, compresi quelli più difficili da raggiungere. I circoli Acli sono luoghi appropriati per diventare punti vaccinali

martedì, 4 maggio 2021, 12:32

I sindaci hanno ritenuto di approvare, fino al 31 dicembre, l'esonero dal pagamento dei diritti SUAP a carico di ditte ed esercenti nei casi di apertura, variazioni, subingressi etc., in considerazione dell'attuale crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19