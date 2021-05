Due interventi di Pegaso a pochi minuti l'uno dall'altro. Entrambi malori provenienti dalla Garfagnana per l'ospedale San Luca

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 11 maggio 2021, 14:34

"Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace" è il tema della "Giornata internazionale dell'infermiere" che si celebra domani, 12 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne

martedì, 11 maggio 2021, 12:10

L'utilizzo di droni che negli ultimi tempi si è diffuso, sia per uso professionale sia per hobby, ha moltiplicato le problematiche legate ai sorvoli: non solo sicurezza dello spazio aereo e tutela della privacy, ma anche disturbo della natura

martedì, 11 maggio 2021, 10:15

In provincia di Lucca si contano oggi (11 maggio) 20 nuovi casi di contagio da Coronavirus. In Valle del Serchio: 1 Pescaglia

lunedì, 10 maggio 2021, 16:13

I dispositivi anticontagio donati da Unicoop Firenze sono arrivati oggi a Palazzo Ducale, presi in consegna dalla protezione civile provinciale che curerà la distribuzione durante questa settimana agli altri plessi scolastici del territorio: nella Piana di Lucca, in Mediavalle del Serchio, in Garfagnana e in Versilia

lunedì, 10 maggio 2021, 16:10

Codice giallo per la giornata di domani per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sui reticoli minori lungo tutta la costa toscana, nelle isole e anche in alcune aree centro e nord occidentali come la Garfagnana, la Lunigiana, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera

lunedì, 10 maggio 2021, 16:04

La prima panchina rossa è stata inaugurata nel 2017 e ad oggi sono 92 le panchine poste nei vari comuni per sensibilizzare contro la violenza di genere