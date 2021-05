È nata la nuova organizzazione di volontariato "Apuane Libere"

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 8 maggio 2021, 15:22

Lo attaccano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi ed il consigliere di maggioranza a Castiglione Garfagnana, Roberto Tamagnini, e l'esponente di Fdi di Castelnuovo Garfagnana, Elena Picchetti

sabato, 8 maggio 2021, 13:19

Grazie alla convenzione con Sol Lucet Trading Srl, azienda specializzata nell'efficientamento energetico, il servizio di consulenza rivolto agli associati è in grado di offrire in prima battuta le risposte ai dubbi sulla possibilità o meno di beneficiare di questo importante sostegno

sabato, 8 maggio 2021, 10:17

Due ore e cinquanta di discussione, circa venti interventi a fronte di un'ampia partecipazione in rappresentanza di varie forze politiche del centrosinistra locale e dei corpi intermedi oltre ai rappresentanti degli iscritti ad Articolo Uno nei vari comuni della Piana di Lucca e Valle del Serchio

sabato, 8 maggio 2021, 09:58

In provincia di Lucca, oggi (8 maggio), si registrano solo 36 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Pieve Fosciana, 2 Borgo a Mozzano

sabato, 8 maggio 2021, 09:11

Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli al quarto mandato, è stato nominato da Giorgia Meloni vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. La Gazzetta del Serchio ha voluto intervistarlo per conoscere dal diretto interessato quale sono state le sue reazioni a questa importante nomina

venerdì, 7 maggio 2021, 16:05

Proseguono gli appelli alla partecipazione alla manifestazione in difesa della sanità della Valle del Serchio indetta per domani, sabato 8 maggio, a Castelnuovo di Garfagnana. Tra i promotori anche un amministratore del territorio e rappresentante di FdI, Roberto Tamagnini, ma domani non conterà l’appartenenza politica