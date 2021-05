Garfagnana



Fabbriche, genitori insoddisfatti: “Vogliamo certezze, non siamo una scuola di serie B”

sabato, 29 maggio 2021, 10:48

di simone pierotti

Tornano a parlare i genitori dei bimbi della scuola dell’Infanzia di Fabbriche di Vallico, dopo il nostro articolo di questa mattina, in cui sia il sindaco Michele Giannini che la preside Alessandra Mancuso, davano notizie rassicuranti, almeno per il momento. Ai genitori non basta perché, ad oggi, non hanno nessuna certezza e rischiano di arrivare a settembre restando… con il cerino in mano.

“La soluzione prospettata con l’insegnante di potenziamento e l’insegnante covid non ci soddisfa – ci dicono - perché l'insegnante di potenziamento c'era già stata accordata e serviva appunto per garantire l'orario mattutino, cosa che non basta. In realtà per quanto riguarda l'insegnante covid, non avremo la certezza che ci venga assegnata fino a settembre. I genitori hanno bisogno di risposte chiare e di sicurezza per il percorso da fare intraprendere ai propri bambini. Si rischia, arrivando a settembre, che salti tutto nel caso che l’insegnante covid non venga assegnato. Cosa faremmo? Noi non ci accontentiamo di un 'forse' o di una soluzione tampone”.

Ci sono altre strade da percorrere, pertanto? “Bisogna ottenere il personale docente normale perché abbiamo gli iscritti per mantenere la sezione. Non possono negarla ad un territorio montano. Inoltre – aggiungono i genitori - tutta questa pubblicità di cui parlano, sia per il servizio pullman che va fino a Turritecava, sia per la nostra scuola non è stata fatta così attivamente negli ultimi anni, anzi, direi che ci hanno pensato gli stessi genitori a farlo!”.

“Ci sono diverse situazioni del genere in Garfagnana con plessi scolastici con molti meno iscritti rispetto al nostro: perché loro si salvano senza troppa mobilitazione?” concludono amaramente.