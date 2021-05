Garfagnana



Finisce con la moto fuori strada: i vigili la recuperano in una scarpata

venerdì, 21 maggio 2021, 17:26

di andrea cosimini

I vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti oggi pomeriggio per soccorrere un motociclista, originario della Liguria, che era finito fuori strada, mentre faceva enduro, all'altezza del rifugio delle Lame di Capraia.



Gli operatori del 115 sono partiti dal capoluogo con due mezzi fuoristrada ed hanno raggiunto il pericolante che era in ottime condizioni di salute. I vigili hanno dovuto però recuperare il motociclo che era finito in una scarpata diversi metri sotto strada. Con diverse manovre e con l'utilizzo di apposite attrezzature, i vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il mezzo in modo da riconsegnarlo al proprietario e rimuoverlo dal bosco.



La moto è stata ripresa in carico dal proprietario. Era funzionante ed aveva solo riportato danni agli indicatori di direzione.