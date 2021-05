Garfagnana



Fosciandora, la minoranza: "Sanità, trovare una soluzione"

lunedì, 3 maggio 2021, 14:29

Il gruppo consiliare di minoranza al comune di Fosciandora, “Alternativa e Costituzione”, si inserisce nel dibattito sulla situazione sanitaria in Valle del Serchio dopo le criticità emerse.

“In questi giorni – esordiscono i consiglieri Simone Castelli, Lucia Marcucci e Marco Bonini - il tema della sanità nella Valle è tornato purtroppo al centro dell’attenzione. Si apprende infatti che altri servizi sanitari fondamentali stanno per venire meno”.



“Da anni – affermano - i nostri ospedali, nell’ottica di una gestione aziendalistica della sanità pubblica, subiscono continui ridimensionamenti. A questo punto non è più possibile tollerare che questo avvenga anche con i reparti chiave come la cardiologia o il primo soccorso”.



Il gruppo consiliare “Alternativa e Costituzione per Fosciandora” ritiene la sanità pubblica un servizio inderogabile ed irrinunciabile per ogni cittadino italiano, sia che abiti in contesti urbanizzati, più facili da gestire, che in contesti montani molto più scomodi.



“Con queste poche righe – concludono - chiediamo a tutti, dalle istituzioni fino ai diretti interessati dell’azienda sanitaria, di sforzarsi per trovare una soluzione al problema che sta per coinvolgere tutti noi. Purtroppo il bisogno cardiologico non si può calendarizzare evitando le notti o le domeniche”.