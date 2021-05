Garfagnana



Fratelli d'Italia scende in piazza: "Basta coprifuoco"

sabato, 1 maggio 2021, 09:05

di chiara grassini

Nonostante la pioggia, Fratelli d'Italia ha organizzato la fiaccolata per un motivo semplice: manifestare contro il coprifuoco delle 22 imposto dal governo.



Il partito della Meloni è sceso in piazza del Giglio a Lucca proprio per ribadire contrarietà e disaccordo. Alle 21 l'organizzazione politica si è data appuntamento davanti al teatro con una fiaccola in mano e uno striscione enorme con scritto: "Basta coprifuoco". Era presente anche la sezione di Capannori e della Garfagnana, che, insieme a quella di Lucca, hanno cantato l'inno di Mameli.



Foto di Ciprian Gheorghita