Gallicano, sarà un'estate di musica e cultura: salta "Il pane e le rose"

giovedì, 27 maggio 2021, 13:35

di viola pieroni

In attesa della stagione estiva e del luglio gallicanese,molte buone notizie e qualcuna che purtroppo farà restare molti con l'amaro in bocca.

“Il calendario culturale è ancora in gestazione - ha anticipato l'assessore alla cultura Silvia Lucchesi -, ma per ora gli eventi in apertura e in chiusura del luglio gallicanese sono già stati decisi: il 4 luglio nella piazza principale del paese si terrà l'inaugurazione della mostra a cielo aperto di artisti di strada dal nome “Appiccicare" che si svilupperà poi per le vie di Gallicano Castello. Il tema sarà Dante, ed è certamente più attuale di quello che si crede, soprattutto nell'ultimo periodo. L'evento finale sarà invece il 25 luglio, per il patrono, ed il tema stavolta sarà il palio: l’amministrazione si è avvalsa della collaborazione con la Proloco e con i rioni che oltretutto si sfideranno in vari modi, sebbene in maniera diversa da quella a cui siamo abituati.

"Il 17 luglio - ha proseguito l'assessore - si terrà poi un concerto nella rocca di Trassilico, organizzato dalla scuola internazionale di musica di Gallicano. Stiamo lavorando anche ad un circolo di presentazione di libri, sia nel paese che nelle varie frazioni, in simbiosi con la biblioteca. A breve uscirà un calendario unico, dove probabilmente sarà prevista anche una collaborazione con i ristoratori che avranno la possibilità di allegare i propri menù, così da pubblicizzare nelle date degli eventi e non”.

Il sindaco David Saisi ha poi tenuto a ringraziare sia i rioni che la Proloco, di fondamentale importanza per lo svolgimento di tutti i progetti. C’è da aggiungere che niente li potrebbe cogliere alla sprovvista, perché per ogni evento - come spiegano sindaco e assessore -, vi è un “piano B": “Ad oggi all'aperto abbiamo molte possibilità e anche se le restrizioni tornassero, siamo pronti a ridurre la scala di alcuni eventi. Inoltre - aggiunge il sindaco - stiamo anche cercando di spronare le associazioni a chiedere aiuto al comune per eventuali progetti. Da parte nostra c’è una piena disponibilità ad aiutare tutte quelle associazioni culturali che hanno interesse nello svolgere eventi, anche grazie all’aiuto della misericordia e della protezione civile che si curano di far rispettare le norme anti-covid".

Dopo tante belle notizie, purtroppo, doveva anche arrivare la cattiva: a seguito dell'annullamento dell'edizione del Palio a gennaio, oggi arriva anche la notizia che la sagra de “Il pane e le rose" non sarà svolta: una decisione che già molti si aspettavano, ma che comunque priverà il paese per il secondo anno di fila di una delle feste più partecipate nel territorio.

Parlando del palio invece, si apprende che, oltre all'evento del 25 luglio, i rioni hanno in programma altre idee, le quali, però, sono tutt'ora in fase di elaborazione. Lavoreranno anche con i corsi estivi scolastici in modo che non si perda il senso del palio nelle nuove generazioni, per far sì che resti legato alle tradizioni di Gallicano.

“Nel 2022, questo è sicuro - ha assicurato il sindaco - il palio si svolgerà: già da adesso hanno iniziato i lavori. Purtroppo, quest'anno è stato annullato con largo anticipo per una serie di varie problematiche: in primis per motivi organizzativi ed economici, poiché devono essere sostenute molte spese che senza le serate organizzate dai rioni non sarebbero state fattibili. Inoltre, non sarebbe stato possibile rispettare le norme anti covid all'interno delle sartorie e dei capannoni".