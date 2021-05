Garfagnana



Garfagnana protagonista in tv

lunedì, 3 maggio 2021, 12:39

Domenica 2 maggio alle ore 13.30 la Garfagnana sarà protagonista indiscussa della trasmissione televisiva “Le Vie del Cibo” sul canale RTV38, un programma in 14 puntate – come 14 sono i comuni facenti parte dell’Unione Comuni Garfagnana - dedicato alle eccellenze gastronomiche e dei prodotti della filiera agroalimentare del territorio, raccontate secondo una visione integrata del sistema “Garfagnana”, capace di valorizzazione e promozione del territorio e coordinare i vari soggetti che sul territorio intervengono con finalità condivise.

L’Unione Comuni Garfagnana ha infatti sviluppato una campagna di promozione attraverso il noto programma televisivo sul network toscano rtv38 finanziato con fondi derivanti dall’imposta di soggiorno, resa necessaria per tenere vivo l’interesse sul turismo gastronomico in questo difficile momento, ritenuto un elemento altamente qualificante che può costituire un messaggio unitario di valorizzazione e attrazione anche turistica in vista della ripartenza nel 2021, come afferma il presidente Andrea Tagliasacchi.

Infatti, a causa del persistere dello stato emergenziale che non ha consentito il regolare svolgimento delle azioni di promozione, l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, secondo le linee guida formulate nella sua attività di accompagnamento agli Ambiti Territoriali, ha suggerito di rimodulare gli interventi rivolgendosi a un mercato più locale e con azioni a copertura regionale ed extraregionale.In questo senso RTV38 si delinea come la principale rete visibile in Toscana, in Umbria, nelle province di Viterbo e La Spezia, arrivando ad un area di servizio di oltre 5.500.000 utenti residenti.

Nelle scorse settimane la troupe televisiva, guidata dal conduttore Fabrizio Diolaiuti, ha realizzato le prime riprese incontrando la prima parte di sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana che hanno illustrato a 360 ° il proprio territorio mettendo al centro della scena un piatto della tradizione, sapientemente elaborato e cucinato da un “cuciniere”, nello scenario di un luogo tra i più evocativi del comune e con l’aiuto di esperti locali del mondo produttivo e culturale.

Di seguito la programmazione domenicale delle prime sette puntate ore 13.30 (con replica ogni sabato successivo ore 9:45):

2 MAGGIO COMUNE DI FOSCIANDORA

9 MAGGIO COMUNE DI GALLICANO

16 MAGGIO COMUNE di CASTENUOVO GARFAGNANA

23 MAGGIO COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

30 MAGGIO COMUNE DI MOLAZZANA

06 GIUGNO COMUNE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA

13 GIUGNO COMUNE DI PIEVE FOSCIANA