Garfagnana



Giannini: "Fratelli d'Italia è la mia nuova 'casa'. La Meloni? La migliore in Europa"

sabato, 8 maggio 2021, 09:11

di daniele venturini

Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli al quarto mandato, è stato nominato da Giorgia Meloni vice-coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. La Gazzetta del Serchio ha voluto intervistarlo per conoscere dal diretto interessato quale sono state le sue reazioni a questa importante nomina.

Sindaco Giannini, quando ha saputo della sua nomina a vice-coordinatore del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, quale è stata la sua reazione?

"Quando ho avuto la conferma dell’onore che mi veniva riservato, di essere nominato insieme al coordinatore provinciale Riccardo Giannoni e ai colleghi Matteo Petrini e Massimo Simoni, vice coordinatore di Fratelli d’Italia nella provincia di Lucca, ho provato una grande emozione e felicità, nel contempo sono consapevole dell’importanza del ruolo che mi viene attribuito, di conseguenza ho il dovere di dare il massimo per tutti gli iscritti e la cittadinanza in generale".

Lei è entrato in Fratelli d’Italia l’anno scorso, pur essendo un uomo di centro-destra; da diversi anni non era più tesserato con alcun partito politico, ultima militanza risale al Forza Italia 2014. Come si è avvicinato al partito della Meloni?

"Il mio impegno con Fratelli d’Italia è iniziato alcuni anni fa quando ho appoggiato l’onorevole Zucconi nella campagna elettorale del 2018. Faccio notare che nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dove io sono sindaco, Zucconi ha avuto un risultato eccezionale".

Dunque?

"Confesso che dal 2014, essendo sempre stato un uomo legato al centro-destra, cercavo una nuova “casa”. Ho atteso molti anni, perché dovevo trovare un partito che mi convincesse con il suo programma e i suoi contenuti. Fratelli d’Italia ha tutto questo. Nella nostra provincia, abbiamo un rappresentante, l’onorevole Zucconi, che sta lavorando molto bene sul territorio; a livello nazionale abbiamo una leader come Giorgia Meloni, che ha idee e coerenza. Ritengo che la Meloni sia tra i migliori politici, se non la migliore, in Italia e in Europa. Non ho avuto alcun dubbio".

Come si trova dopo questo anno di militanza?

"Direi molto bene. Siamo un gruppo coeso e lavoriamo bene insieme".

Pensa che il suo ottimo risultato alle elezioni regionali abbia influito in questa nomina?

"Ritengo di aver conseguito un risultato molto positivo, perché era poco che facevo parte di Fratelli d’Italia, sono stato candidato a settembre, proprio all’ultimo minuto, e nonostante ciò, sono risultato il secondo degli eletti per FdI nella provincia di Lucca; questo risultato mi ha stimolato molto, perché non era scontato. Non saprei dire se questo è stato determinante, sicuramente ha influito nella mia nomina".

Quale sarà il suo apporto al partito?

"Ormai sono due settimane che sono giunte le nomine, non ci siamo ancora riuniti, ma penso che a breve il coordinatore Giannoni ci convocherà e avrò l’occasione insieme a tutto il direttivo di lavorare per il bene del nostro territorio e di tutta la provincia di Lucca".