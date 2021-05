Garfagnana



Giornate Fai di Primavera a Castiglione

domenica, 9 maggio 2021, 21:49

Sabato 15 e domenica 16 maggio, le giornate di Primavera promosse ed organizzate dal FAI interesseranno per la prima volta Castiglione di Garfagnana con la possibilità di prenotare visite guidate nel borgo in entrambi i giorni. Anche la Filarmonica Alpina di Castiglione contribuirà alla buona riuscita dell'iniziativa, aprendo al pubblico il museo permanente della banda all'interno della propria sede che sarà visitabile durante il week-end con la presenza dei volontari ad assicurare l'accesso ed il rispetto dei protocolli di sicurezza. È il presidente Stefano Folegnani ad annunciare la bellissima opportunità che si realizzerà grazie al contributo volontario e fondamentale di tutte le associazioni paesane, che ancora una volta danno il buon esempio per la promozione e la valorizzazione di Castiglione mettendosi concretamente in gioco.