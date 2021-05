Garfagnana : vagli sotto



Giovanni Lodovici: “Io pentito di essermi candidato a Vagli? Forse mi ripresenterò nel 2024”

lunedì, 10 maggio 2021, 13:16

di daniele venturini

Si definisce un “eterno secondo”. Taciturno, operoso, lontano dai riflettori. Uno che ha saputo di essere diventato sindaco di Vagli Sotto – come da sua ammissione – quando si trovava a Los Angeles. Non uno squalo della politica, non un politicante di mestiere. Piuttosto un professionista serio: stimato medico con una quarantennale esperienza all’interno dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo.



Giovanni Lodovici si è trovato a gestire un comune che, come le cronache riportano, ha avuto un exploit turistico negli ultimi anni tale da finire alla ribalta sui rotocalchi nazionali (e non solo). Un comune piccolo, ma ricco (grazie alle cave di marmo pregiato), recentemente scosso da una ingombrante vicenda giudiziaria.

La sua eredità amministrativa è importante: il suo ‘vulcanico’ predecessore, Mario Puglia, ha infatti lasciato un segno indelebile nella comunità per la decennale esperienza alla guida del comune. Lodovici non si è sottratto alle domande della Gazzetta, ma ha risposto con franchezza, toccando vari argomenti che vedono la sua amministrazione ‘sotto attacco’.

Sindaco, viste le indagini in corso, ha mai pensato di far commissariare il comune?

“No mai, in primo luogo perché non ho fatto niente, in secondo luogo perché conosco bene sia i miei colleghi amministratori che gli impiegati e tecnici comunali ed ho piena fiducia in loro. Attendo serenamente gli esiti dell'inchiesta”.

Crede che le vicende giudiziarie in corso possano avere delle ricadute sull'attrazione turistica di Vagli?

“Assolutamente no. Il problema è stata la pandemia lo scorso anno e forse lo sarà anche quest'anno. Dipende da come andranno le vaccinazioni”.

Ma questi continui annunci sullo svuotamento del lago, sono 'boutade' o c'è un fondo di verità? Ci può dire una volta per tutte se verrà svuotato o no e quando con precisione?

“Sicuramente sarà svuotato perché Enel ha necessità di fare lavori e controlli, che evidentemente non sono urgentissimi per cui è possibile che vi sia un certo margine di tempo. Tuttavia non sono in grado di dare una data precisa”.

Dottor Lodovici, vista la sua quarantennale esperienza all'interno dell'ospedale di Castelnuovo, ci vuol dire cosa sta realmente accadendo alla sanità in Valle? Ci dobbiamo preoccupare?

“Sì, un po’ ci dobbiamo preoccupare, ma dobbiamo essere vigili. Forse in passato abbiamo avuto occasione di cambiare radicalmente la condizione attuale, ma non ne siamo stati capaci fino in fondo. Certo è che la somma di due presidi zonali non sarà mai uguale ad un ospedale. Capisco anche la difficoltà della direttrice generale, dott.ssa Casani, e della dott.ssa Maielli, alle prese da un lato con la carenza di medici specialisti, dall'altro con i limiti imposti dal decreto Balduzzi, con limiti di personale e di spesa per questi presidi zonali. Tuttavia i servizi essenziali come cardiologi ed anestesisti debbono essere mantenuti sempre”.

A proposito: perché non era presente all'ultima conferenza zonale dei sindaci della Valle del Serchio, come denunciato dalla minoranza?

“Perché, come in altre occasioni, era presente la vicesindaco Mirna Pellinacci che ha la delega per sanità, sociale ed istruzione. Tra l'altro lavora da molti anni in ospedale e conosce i problemi esistenti.”

Lei non era sindaco quando si trattò di decidere dell'ospedale unico. Ma cosa può dirci a posteriori della scelta fatta allora dai sindaci?

“Come ho già accennato più sopra, abbiamo avuto due occasioni per cambiare il corso delle cose, una nel 1995 ed una, probabilmente ancor più concreta, negli anni tra la fine del 2011 e l'inizio del 2013 in cui la soluzione sembrava a portata di mano. Non solo non siamo riusciti a fare un ospedale unico, ma neppure a creare un polo edico da un lato ed un polo chirurgico dall'altro. E' uno dei tanti piccoli misteri della politica italiana. Le difficoltà in cui ci troviamo oggi dipendono in larga parte da queste non scelte”.

Secondo lei l'emergenza Covid è stata gestita bene in Valle del Serchio o si poteva fare meglio e di più?

“Tutto è migliorabile col senno di poi. Bisogna considerare che noi siamo stati il primo paese occidentale pesantemente investito da questa pandemia. Se ne sapeva molto poco. La Cina ha dato poche informazioni e forse alcune anche non veritiere. Sono stati i nostri medici a dare le informazioni all'Europa ed al mondo sulla gravità della pandemia ed a tentare le prime terapie mediche. Perfino l'OMS ha perso tempo. Le altre nazioni hanno avuto due/tre settimane in più per prepararsi. Dobbiamo solo ringraziare gli operatori sanitari ed i volontari a tutti i livelli. Molti di loro non ci sono più. Ritornando alla nostra Valle, dovessi dare un voto darei ‘nove’.

Che ne pensa della manifestazione organizzata sotto le mura a Lucca da Andrea Colombini?

“Non conosco quasi nulla del sig. Colombini e non posso dare un giudizio sensato. Non conosco neppure la manifestazione di cui mi parla. Ho solo sentito dire che è un ‘no mask’. Se così fosse, sarebbe su una strada sbagliata”.

Lei si è vaccinato? Quale vaccino si farà (o quale si farebbe se potesse scegliere)?

“Non sono vaccinato. Preferirei Pfizer o Moderna, ma farò quello disponibile. Non capisco il ritardo dell'Europa a valutare anche lo Sputnik”.

Infine, quale è la sua politica in merito alle attività estrattive? C'è chi parla di devastazione delle Apuane. Secondo lei possano esserci soluzioni alternative concrete per ricollocare i lavoratori e recuperare l'indotto?

“Nella nostra area (intendo Vagli e Minucciano) non ci sono alternative concrete di ricollocare utilmente i lavoratori impiegati nelle cave e nell'indotto. Relativamente alla "devastazione" delle Apuane, a Vagli si lavorano le cave da circa 120 anni e sinceramente non vedo una grande devastazione. Certo la cava è sempre una ferita nel fianco di un monte, tuttavia con i metodi attuali la "devastazione" è sempre più contenuta. Vvi faccio qualche esempio: non si sentono più le volate di mine che fino a 25/30 anni fa rimbombavano nella valle di Arnetola, non si formano più i ravaneti sul fianco della montagna perché i detriti sono portati via e, lavorati, ed inoltre il lavoro in galleria ne produce sicuramente di meno, si raccoglie perfino quasi tutta la marmettola. Le regole per lavorare le cave sono stringenti ed i controlli frequenti. Alcune delle cave nel bacino di Piastrabagnata sono talmente belle e ben tenute che potrebbero essere considerate un sito turistico. Secondo me la devastazione peggiore sono le nostre strade, piene di bottiglie di plastica, talvolta di vetro, pacchetti di sigarette, fazzolettini, mascherine ed altro, questa è devastazione”.

Dottor Lodovici, insomma, pentito di essersi candidato sindaco?

“Non sono pentito di essere sindaco e cercherò di fare del mio meglio contando anche su assessori e consiglieri. Le circostanze mi hanno portato ad accettare la candidatura a sindaco. Certo è che non sono mai stato particolarmente interessato a questa carica né ad altre probabilmente perché sono per natura un eterno secondo. Non ho partecipato allo spoglio del 2019 ed ho saputo a Los Angeles di essere diventato sindaco. Nella "politica" vaglina sono presente tuttavia dal 1985 come consigliere anche di minoranza (10 anni) gli altri in maggioranza ed una volta vicesindaco. Non mi sono candidato dal '99 al 2004. Posso dire invece che mi comincia a piacere fare il sindaco, forse mi ripresenterò nel 2024”.