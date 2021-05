Garfagnana



‘Giovedì al Museo’: incontri fantastici sulla via del Volto Santo

sabato, 15 maggio 2021, 11:10

La Via del Volto Santo e i suoi racconti: i Giovedì al Museo dedicano la serata del 20 maggio (ore 21) agliIncontri fantastici sulla via del Volto Santo a cura del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico. Per assistere all’evento compilare il modulo al link: https://bit.ly/museomaggio21per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

L’evento segna la conclusione di uno degli obiettivi del progetto Un Museo per “immaginare” il territorio, ideato dall’Associazione La Giubba ed organizzato dal Museo, progetto approvato con D.D.R. 19683/19 con il contributo di Regione Toscana.

I racconti e le storie presentate durante la serata sono il risultato di un lavoro di sistematizzazione del materiale in archivio al Museo, svolto con il fine di costruire un percorso dell’immaginario folklorico lungo la cosiddetta Via del Volto Santo, che unisca la dimensione ideale e culturale a quella più pratica e turistica. Molte e diverse fra loro le figure incontrate lungo questo cammino: il Cilla, le fate, gli streghi, buffardelli dispettosi e cavalli bianchi, l’osteriaccia, serpenti volanti e draghi, un corvo nero e una donna alta vestita di bianco, caproni, morti che tornano, il Marsilio, la bimba col vestitino rosso, il Ghigo, il Berrettin Rosso ed infine il diavolo. Ecco, dunque, un itinerario che si dipana seguendo le orme della narrazione orale, inseguendo i personaggi che popolano paesi e boschi per restituirli alla memoria della collettività.