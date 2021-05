Garfagnana



'Giovedì al Museo': protagonisti Ivo Poli e la Garfagnana

domenica, 2 maggio 2021, 18:23

Situazione attuale e prospettive future per la Garfagnana nell’appuntamento del 6 maggio alle ore 21 per i Giovedì al Museo - Gli incontri de La Giubba: questo il tema di La Garfagnana dall’ultima guerra mondiale ad oggi: stiamo abbandonando i luoghi in cui viviamo, con Ivo Poli.

Per partecipare all’evento onlineè necessariocompilare il modulo al link: https://bit.ly/museomaggio21 tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

Ivo Poli, presidente dell'Associazione Castanicoltori della Garfagnana e dell'Associazione Nazionale Città del Castagno, a partire dal suo ultimo libro, “I lamenti di un contadino garfagnino. Esiste ancora il buonsenso?” (Gasperetti Tipografia, 2018), traccerà un quadro della situazione di abbandono in cui versano il territorio, i boschi e i pascoli della Garfagnana. In chiusura saranno illustrate le possibilità future di sviluppo sia agricolo che turistico che interessano la zona. La serata sarà inframmezzata dalla presentazione di alcune registrazioni audio di Gian Mirola, realizzate per il programma Quattro Chiacchiere Quattro, trasmesso da Radio Nord Garfagnana alla fine degli anni ’70.