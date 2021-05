Garfagnana



Il lago di Vagli verrà svuotato nel 2023

sabato, 29 maggio 2021, 08:12

di daniele venturini

Agli inizi del mese, si è tenuta una riunione a Firenze, alla presenza di funzionari della Regione, Enel e i rappresentanti dei comuni di Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano, Vagli e Pieve Fosciana, per parlare dello svuotamento della diga di Vagli.

Il lago di Vagli sono 25 anni che non viene svuotato e quindi è pieno di sedimenti. Nella riunione si sarebbe deciso di posticipare al 2023 lo svuotamento del lago di Vagli. I motivi sarebbero da ricercare in fattori tecnici e ambientali. Devono essere iniziate le operazioni di svuotamento della diga in primavera, nella quale il T. Edron presenta ancora una buona idraulicità, che consentirà una buona diluzione dei solidi che inevitabilmente finirebbero nel corso d’acqua, andando a riempiere ulteriormente la diga di Pontecosi, che già versa in una condizione critica, a causa dei detriti che hanno interrato parte dell’invaso. Poi vi sarebbe il problema della fauna ittica che dovrà essere catturata e trasportata più a valle. Per tutti questi motivi l’Enel provvederà allo svuotamento della diga di Vagli nel 2023.