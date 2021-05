Garfagnana



Il Ritrovo di Roberta: "Si può ancora contribuire per 'La Stanza del Sorriso di Arianna'"

giovedì, 20 maggio 2021, 15:24

di lorenzo fiori

Continuano, senza sosta, le iniziative riguardanti il progetto "Il Sorriso di Arianna" che, appunto, intende fortemente ricordare il suo volto gioioso, rimasto indelebile in tutti i conoscenti, dopo che purtroppo nell'estate del 2020 è scomparsa, a soli 41 anni, a causa di una malattia.

Il primo, significativo, traguardo si è realizzato piantando un ulivo nel giardino dell'Istituto comprensivo di Castiglione Garfagnana.

La maestra Arianna è stata ricordata con una frase, scritta da Foscolo Nicolini, e posta tramite una targa sotto l'ulivo (simbolo di luce per gli antichi greci): "Per Arianna Rossi principessa: ora che cammini sulle azzurre praterie del paradiso ancora più dolce è il tuo sorriso".

Questo però è stato soltanto l'inizio. Infatti, da diverse settimane, è già attiva una raccolta fondi con lo scopo di creare uno spazio, all'interno della scuola, denominato "La Stanza del sorriso di Arianna".

Tale luogo, in forma simbolica, saranno una moltitudine di attività che diventeranno fondamentali per l'inclusione scolastica di ragazzi problematici (ancora più in difficoltà a causa dell'attuale pandemia).

Ricordiamo che, tali idee, sono state volute e pensate dalla famiglia e dagli amici attraverso l'importante collaborazione con l'associazione "Il Ritrovo di Roberta".

Di seguito riportiamo il codice IBAN per effettuare la donazione:

IT90R0503469820000000132749