Inaugurata a Villa Collemandina la nuova sede del C.O.C.

sabato, 29 maggio 2021, 10:48

Tornano a parlare i genitori dei bimbi della scuola dell’Infanzia di Fabbriche di Vallico, dopo il nostro articolo di questa mattina, in cui sia il sindaco Michele Giannini che la preside Alessandra Mancuso, davano notizie rassicuranti, almeno per il momento

sabato, 29 maggio 2021, 10:38

In provincia di Lucca si registrano oggi (29 maggio) solo 14 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio due nuovi contagi: 1 Bagni di Lucca, 1 Castelnuovo di Garfagnana

sabato, 29 maggio 2021, 08:12

Agli inizi del mese, si è tenuta una riunione a Firenze, alla presenza di funzionari della Regione, Enel e i rappresentanti dei comuni di Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano, Vagli e Pieve Fosciana, per parlare dello svuotamento della diga di Vagli

sabato, 29 maggio 2021, 08:06

Tiene ancora banco la questione della chiusura della scuola dell’infanzia di Fabbriche di Vallico, dopo l’accorato appello dei genitori dei bimbi. A livello politico e scolastico la situazione è ben nota e le autorità si erano già mosse per trovare una soluzione al problema che è, evidentemente, di natura numerica...

venerdì, 28 maggio 2021, 15:11

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana stanno intervenendo a seguito dell'incendio di un trasformatore a Nicciano, nel comune di Piazza al Serchio, dovuto, quasi sicuramente, ad un corto circuito

venerdì, 28 maggio 2021, 12:48

Nessun pagamento del canone Rai speciale 2021 per tutti i locali pubblici come bar, negozi, ristoranti e alberghi che non hanno potuto lavorare a pieno regime a causa delle restrizioni imposte per via della pandemia di Covid