Garfagnana



La scuola di Fabbriche è… salva: “Stiamo lavorando ad una soluzione tampone”

sabato, 29 maggio 2021, 08:06

di simone pierotti - andrea cosimini

Tiene ancora banco la questione della chiusura della scuola dell’infanzia di Fabbriche di Vallico, dopo l’accorato appello dei genitori dei bimbi. A livello politico e scolastico la situazione è ben nota e le autorità si erano già mosse per trovare una soluzione al problema che è, evidentemente, di natura numerica e anagrafica.



“La situazione, per il prossimo anno scolastico, è pressoché risolta – rassicura il primo cittadino Michele Giannini – perché, fin da subito, il provveditore e la preside avevano dato disponibilità a trovare una soluzione ‘tampone’, consistente in un progetto rafforzato con presenza di un’unità di insegnamento legata al Covid da mettere a disposizione a Fabbriche. Ciò anche perché, da anni ormai, vi è questo problema di debolezza della scuola per pochi iscritti. Il mio ringraziamento va quindi alla dottoressa Donatella Buonriposi, alla conferenza dell’istruzione e alla provincia di Lucca perché si sono mosse all’unisono per salvaguardare i nostri plessi”.



I genitori possono quindi stare tranquilli? “Questa soluzione c’era già – risponde Giannini – e doveva essere ufficializzata martedì prossimo; ma, proprio in virtù della tensione che sta aumentando, è stata anticipata”.



“Da anni – ci tiene comunque a sottolineare il sindaco – promuoviamo questo plesso allungando la linea di trasporto fino a Turrite Cava, concedendo rimborsi per i genitori che portano i bimbi con i propri mezzi, applicando delle tariffe particolarmente sottocosto e incentivando l’utilizzo della scuola attraverso i bandi “S.P.R.A.R.” legati ai minori”.



Dal 2009 la scuola è stata spostata dal paese di Fabbriche di Vallico a fuori l’abitato; e un’osservazione che in tanti hanno mosso è che i bambini, già soli in autobus, hanno cinque-dieci minuti in più di viaggio. Un punto di debolezza, oggettivamente, di cui comunque il sindaco si è dichiarato al corrente e pronto a combattere.

La sezione di Fabbriche fa parte dell’istituto comprensivo di Gallicano (assieme alla scuola del capoluogo e a quella di Montaltissimo), ed è formata da una classe unica, dove, nell’anno scolastico 2021/2022 ci saranno dieci alunni. Dirigente scolastico è la dott.ssa Alessandra Mancuso, alla quale sta molto a cuore la questione e che si sta prodigando in tutti i modi.



“Premetto – ribadisce la preside - che tutte le vie burocratiche sono state intraprese, sia come istituto scolastico che a livello politico tra le amministrazioni comunali. Non è facile “lottare” contro i numeri, che sono alla luce di tutti, con un tasso demografico del territorio sempre più basso. Per quanto possibile, dovremmo aver trovato una soluzione per il prossimo anno scolastico, cioè provvisoria”.

“Siamo ottimisti – conclude la dott.ssa Mancuso -, ma attendiamo l’ufficialità del provvedimento; si tratta comunque di una soluzione ‘tampone’ per un anno, nel frattempo vedremo se la situazione si evolverà in maniera migliore. Ripeto, con questi numeri, è sempre più dura per i plessi montani rimanere aperti; si pensi che abbiamo anche alunni che vengono da Bolognana, altrimenti il numero si ridurrebbe ancora di più. Dispiace perché una scuola rappresenta un presidio educativo, la sua chiusura è una perdita anche dal punto di vista sociale e lavorativo, perché attorno ad una scuola c’è anche un indotto”.