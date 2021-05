Garfagnana



La tradizione dell’ottava rima per i 'Giovedì al Museo'

venerdì, 21 maggio 2021, 16:33

La tradizione dell’ottava rima sarà il tema dell’appuntamento conclusivo, prima dell’estate, dei Giovedì al Museo, in programma il 27 maggio alle ore 21: Se Apollo assisterà la mente mia – L’ottava rima, storia contesti e forme, a cura di Marco Betti e Cristina Ghirardini. Per assistere all’evento compilare il modulo al link: https://bit.ly/museomaggio21per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

Sotto la guida di Marco Betti, poeta estemporaneo ed esperto della materia, la serata ripercorrerà la storia e l’evoluzione dell’ottava rima dalla sua nascita, attestata nel XIV secolo, quando riscosse un immediato successo sia tra i poeti colti che tra quelli popolari, alla sua evoluzione nel tempo fino a ipotizzarne il prossimo futuro. Sarà illustrata la figura del poeta e quell’arte dell’improvvisazione di cui è maestro. Cristina Ghirardini, con la sua relazione L’arte di parlar cantando della poesia estemporanea in ottava rima. Guida all’ascolto di un contrasto poetico, ci condurrà invece alla scoperta della forma del contrasto, la più semplice, nota e longeva forma di improvvisazione, che si risolve assegnando a due poeti una parte da difendere tra due elementi in contrasto tra loro (il bianco e il nero, la moglie e il marito, la scienza e la natura).

Marco Betti, poeta estemporaneo e gnaccherino, studia l'ottava rima e l'improvvisazione poetica da quasi vent'anni. Ha partecipato a numerose serate, trasmissioni televisive e radiofoniche. È autore e attore teatrale. Fa parte del gruppo di suonatori tradizionali I Badalischi *Lui. Gestisce il sito lentopede.eu. Nella vita è educatore professionale e animatore socioeducativo.

Cristina Ghirardini conduce ricerche di interesse etnomusicologico sugli strumenti della musica popolare italiana e sul canto di tradizione orale. Recentemente ha preso parte al progetto Sound Archives and Musical Instruments Collections diretto da Ilario Meandri all’Università di Torino. Attualmente lavora a una ricerca sull’improvvisazione poetica in ottava rima in Italia centrale come dottoranda nell’ambito del progetto IRiMaS, diretto da Michael Clarke, University of Huddersfield.