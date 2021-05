L'arte sacra a Castiglione

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 13 maggio 2021, 18:30

Questo il monito dei lavoratori e disoccupati di Lucca e provincia, che in una nota mandano un messaggio forte e chiaro: aprire definitivamente e intervenire radicalmente sulle condizioni economiche, sociali e sanitarie, in modo da non essere ancora costretti a chiusure o rischi

giovedì, 13 maggio 2021, 13:24

Riallacciare i legami che sono nati in questi anni tra i giovani discendenti di emigrati, i borghi e i luoghi del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Questo è l’obiettivo del secondo meeting internazionale di Orizzonti Circolari

giovedì, 13 maggio 2021, 10:40

In provincia di Lucca si registrano oggi (13 maggio) 44 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Gallicano, 2 Borgo a Mozzano

mercoledì, 12 maggio 2021, 13:33

L'ente di Palazzo Ducale impiegherà i giovani laureati (da 18 a 35 anni di età) in progetti speciali studiati per il bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

mercoledì, 12 maggio 2021, 12:03

E' quanto chiede alla giunta regionale una mozione presentata dal gruppo Pd in consiglio regionale, sottoscritta anche dai consiglieri lucchesi Valentina Mercanti e Mario Puppa, che ne sottolineano l'importanza per il territorio della provincia di Lucca

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:19

Oggi in provincia di Lucca si registrano in tutto 20 nuovi casi di contagio. In Valle del Serchio due: 1 Borgo a Mozzano, 1 Pescaglia