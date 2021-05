Lavori sulla ferrovia: bus sostitutivi tra Castelnuovo e Aulla

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 26 maggio 2021, 10:36

In provincia di Lucca si registrano oggi (26 maggio) 27 nuovi casi. Quattro in Valle del Serchio: 2 Borgo a Mozzano, 1 Bagni di Lucca, 1 Castelnuovo di Garfagnana

mercoledì, 26 maggio 2021, 08:00

Durante un incontro, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, avuto con le sigle sindacali che rappresentano le lavoratrici che operano all’interno della struttura, il primo cittadino ha avuto modo di ribadire la sua vicinanza, non solo formale, alle lavoratrici ed agli ospiti della struttura

mercoledì, 26 maggio 2021, 07:56

Per il gruppo di minoranza “Uniti per Gallicano”, guidato da Furio Valiensi, il primo cittadino David Saisi è distratto o troppo impegnato

martedì, 25 maggio 2021, 16:44

Vaccini anti Covid dal medico di famiglia, ma anche in farmacia. Accadrà da giugno. E odontoiatri che potranno farsi avanti ed essere reclutati per rafforzare il personale in forza agli hub

martedì, 25 maggio 2021, 16:20

Generale apprezzamento arriva dalla Cna di Lucca al decreto Sostegni Bis approvato dal Consiglio dei ministri che rafforza i contributi a fondo perduto per gli operatori maggiormente colpiti dalla crisi

martedì, 25 maggio 2021, 16:04

Venerdì 30 luglio il tour di Francesca Michielin farà tappa a San Romano in Garfagnana, presso la Fortezza delle Verrucole