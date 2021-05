Garfagnana



"L'estate nel Parco": misure a sostegno di operatori e stakeholder

sabato, 22 maggio 2021, 21:21

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiama a raccolta operatori e altri soggetti, soprattutto stakeholder per promuovere l'area protetta durante la prossima estate. Lo fa con un pacchetto di misure per organizzare insieme: "campi estivi giornalieri", le "escursioni estive nel parco" e le "escursioni per ospiti e clienti".

Si parte con l'avviso pubblico per pianificare i campi estivi giornalieri, destinato con priorità assoluta alle Guide del Parco iscritte nell'elenco 2021, che possono partecipare singolarmente o in associazione temporanea tra di loro o con Guide del Parco non iscritte nell'elenco o con Guide Ambientali o con Guide Alpine o con "Strutture certificate" dall'Ente Parco. In subordine e per le giornate ancora disponibili, possono essere ammessi al contributo anche gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni, in forma singola o associata, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua.

I campi estivi giornalieri sono attività diurne ed esperienze all'aperto di educazione ambientale per bambini e adolescenti, da svolgersi prevalentemente in area parco e contigua dal 14 giugno al 31 agosto 2021, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, secondo un programma generale articolato in più giornate senza pernottamento. Sono rivolti unicamente a bambini in età di scuola primaria (da 6 a 11 anni) e/o adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 16 anni) – in gruppi ed eventi sempre tra loro distinti .

I soggiorni sono finalizzati ad interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali, con particolare riferimento all'area parco e contigua e alle azioni previste dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile dell'Ente; nell'estate 2021, secondo modalità di svolgimento compatibili con le vigenti disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno declinare la tematica generale indicata nel titolo "La migliore terra è quella con luoghi e frutti diversi", in occasione dell'Anno internazionale della frutta e della verdura", con l'obiettivo di sviluppare argomenti sull'agrobiodiversità e sugli agroecosistemi delle Alpi Apuane.

Il Parco ha previsto una risorsa finanziaria complessiva di € 21.600,00.

Quest'anno anche il "voucher viaggio": il bando emesso dal Parco, anche alla luce dell'esperienza della scorsa estate, prevede che ogni evento giornaliero possa essere ulteriormente sostenuto dall'utilizzo gratuito di un pullman, di varia dimensione e capienza. Per tutto il periodo dei campi estivi l'Ente Parco mette a disposizione dei soggetti beneficiari fino a sessanta "voucher viaggio", che prevedono l'imbarco al mattino di bambini e/o adolescenti da più punti di raccolta di un solo "ambito geografico" fino alla meta del campo estivo, con successivo viaggio di ritorno nel pomeriggio, a conclusione dell'attività educativa, nei luoghi di iniziale raccolta.