Garfagnana



Liberiamo l'Italia: "Valle del Serchio, le verità scomode sulla sanità"

martedì, 11 maggio 2021, 16:43

Secondo il Comitato territoriale della provincia di Lucca di "Liberiamo l’Italia", rappresentato da Luca Dinelli e Leonardo Mazzei, la situazione attuale della sanità della Valle del Serchio è la conseguenza di una politica che va avanti da tempo.



"E’ in questo quadro che va vista l’attuale e gravissima vicenda dell’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. Ma chiedere una visione del genere a certi amministratori della Valle sarebbe come pretendere di cavar sangue dalle rape. Che stavolta i tagli annunciati abbiano ricevuto un coro di proteste è positivo. Ma si è trattato di una risposta adeguata? Assolutamente no!” spiegano i membri del Comitato che aggiungono “Se non è credibile la protesta di forze che laddove governano tagliano e privatizzano a tutto spiano, addirittura penoso il trionfalismo tronfio quanto immotivato di alcuni amministratori del Pd. Costoro vorrebbero venderci come una vittoria il temporaneo e pasticciato rattoppo messo in campo dalla Regione per tamponare la situazione attuale".



"Dopo 15 mesi in cui sono stati imposti sacrifici ai cittadini, sono arrivati nuovi tagli proprio alla sanità. Basti pensare al famoso Recovery Plan messo a punto dal governo Draghi – senza che nessun partito abbia votato contro in parlamento - nel quale le risorse per la sanità non solo sono irrisorie, ma quasi del tutto destinate alla telemedicina".



Ma torniamo all’ospedale di Castelnuovo e alle vicende di questi giorni. “Il “grande successo” che ci viene sbandierato è in realtà la fotografia di un degrado senza fine. La guardia cardiologica verrà per adesso mantenuta solo grazie ad alcuni medici “presi in prestito” per qualche mese al Cnr, quasi fossero calciatori da mettere in campo giusto per coprire la fase finale di un campionato che si avvia comunque alla conclusione. Altrettanto grave la vicenda dell’ambulatorio di ecografia interventistica, tenuto in piedi solo con il rinvio di un pensionamento. Ma se a questo siamo ridotti, come si fa a cantare vittoria?”.



“Che le cose stiano così lo ha candidamente confessato la direttrice dell’ASL, Maria Letizia Casani, la quale ha ricordato come i tagli alla cardiologia che aveva messo in campo fossero all’interno di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n° 70 del 2015. Una legge della disgraziata epoca renziana nata per applicare i dogmi dell’austerità eurista agli standard dell’organizzazione ospedaliera. Questa legge, che penalizza ovviamente gli ospedali periferici, è tuttora in vigore. Inoltre, ci è capitato di sentir dire in questi giorni che mancano i medici e ancor di più gli specialisti. Ci è capitato di sentir dire che negli ospedali periferici i medici non vogliono andare. E’ accettabile tutto ciò? E’ accettabile che lo Stato ammetta di non poter garantire un’assistenza sanitaria adeguata nelle zone meno popolate?”.



“No, è assolutamente inaccettabile, ma nessuno dice che la causa principale di questa situazione è il numero chiuso nelle facoltà di medicina. Una misura adottata dalla politica per ingraziarsi la lobby dei medici. Ed è una vergogna che nessuna organizzazione di questi ultimi chieda la rimozione del numero chiuso”.



Il Comitato “Liberiamo l’Italia” conclude sottolineando i principi per cui lotta, il diritto alla salute, per una sanità pubblica e veramente universale, per abbattere regole e parametri che danneggiano questo diritto nelle zone di montagna, per un radicale cambiamento delle politiche sanitarie inclusa la cancellazione del numero chiuso a medicina. “La lotta per il diritto alla salute è doverosa e necessaria, e noi ci auguriamo che l’attenzione riaccesasi in questi giorni sull’ospedale di Castelnuovo resti alta. Ma questa lotta potrà essere efficace e vincente solo se si affronteranno tante scomode verità, facendola finita con l’ipocrisia di intere generazioni di amministratori locali bipartisan che si sono occupate al massimo di qualche questione particolare, sempre rifiutandosi di vedere (non parliamo poi di combattere) il contesto generale in cui questi problemi erano e sono inseriti”.