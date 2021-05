Garfagnana



'Lions in Piazza': grande successo per la quinta edizione

lunedì, 31 maggio 2021, 15:46

Durante la quinta edizione di Lions in Piazza 2021, tenutasi questo weekend a Castelnuovo di Garfagnana, sono state erogate 517 mediche specialistiche gratuite per la prevenzione sanitaria.



L’edizione è stata realizzata insieme alla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Piazza al Serchio e Vagli, alla Croce Rossa di Bagni di Lucca, agli Autieri della Garfagnana, all'associazione Lucchese diabetici, con il supporto tecnico di Best Medical.



Hanno partecipato il ritrovo di Roberta e la Dobredog Pet Therapy.



“Grazie ai medici volontari che si sono messi a disposizione per due giornate di visite specialistiche erogate gratuitamente, grazie a tutti i volontari che con noi hanno allestito la cittadella della salute e hanno vissuto intensamente e con il cuore questi due giorni, sempre presenti e pronti ad aiutare. – racconta il presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri – Grazie al comune di Castelnuovo di Garfagnana, ai suoi tecnici e al sindaco Andrea Tagliasacchi, per tutto il supporto che ci hanno fornito. Inoltre quest'anno abbiamo avuto anche il servizio dedicato agli animali domestici, oltre 40 visite effettuate, grazie a tutti i veterinari che si sono messi a disposizione, sempre gratuitamente, per questo service. Grazie all'Arca della Valle per il suo costante servizio e supporto. Inoltre vogliamo ringraziare i nostri partner, che ci supportano nei nostri service, aziende private e cittadini che tanto, molto, ci hanno permesso di fare in questo anno così difficile, che condividono con noi i nostri progetti:



• Idrotherm 2000

• Studio 92

• Centro Computer

• Fratelli Biagioni

• MD Converting

• Banca della Versilia e della Lunigiana

• Garfagnana Innovazione

• Cacini Ottica

• Tardelli Arredamenti

• Geonova

• Apuana Marmi



Grazie per sostenerci nel nostro agire, grazie per condividere insieme a noi il progetto di migliorare la nostra Comunità con atti concreti.”



Le oltre 500 visite erogate in questo Lions in Piazza si vanno a sommare a quelle erogate durante le precedenti edizione portando le visite totali a circa 2.600, di seguito le principali specialità coinvolte:



• Cardiologia

• Ecd Vascolare

• Ortopedia

• Dermatologia

• Prova Udito

• Posturologia

• Prevenzione Diabete Tipo 2

• Prevenzione Maculopatie

• Prevenzione Glaucoma

• Prevenzione Retinopatia Diabetica

• Senologia

• Tiroide

• Monitoraggio Post Covid



“Ci tengo a ricordare – continua il presidente del Lions Club Garfagnana Quirino Fulceri – che siamo attivi e al servizio della comunità e della popolazione più bisognosa che ha un ISEE non superiore ai 12.000 euro anno con il Servizio di SO.SAN, solidarietà sanitaria. Sono disponibili medici specialisti, Lions e non Lions, che effettuano visite presso il proprio studio tutto l'anno. È possibile prenotare la visita chiamando la Misericordia di Camporgiano che svolge il ruolo di segretaria. Questo importante Service è stato attivato ad ottobre 2020 con protocollo di intesa tra noi, la ASL e la Misericordia di Camporgiano. I Lions ci sono. Ringrazio tutti i volontari e le associazioni che tanto fanno insieme a noi e che tanto hanno fatto in questi 14 mesi di pandemia. Insieme, possiamo fare di più. Nessuno si salva da solo.”