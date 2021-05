Mariani ricorda Nedo Poli: "Con lui alla Camera abbiamo condiviso progetti dedicati al territorio"

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:30

Si tratta di Enrico Nottoli - "Maledetto De André" - Corfino (Lucca) - per la sezione "Racconto Inedito"

mercoledì, 19 maggio 2021, 10:42

In provincia di Lucca si registrano oggi (19 maggio) 19 nuovi casi di contagio da Covid-19. Un solo caso in Valle del Serchio, a Barga

mercoledì, 19 maggio 2021, 09:31

Il comitato locale di 'Cambiamo!' ritiene grave la posizione dei partiti di centrodestra dopo il comunicato congiunto per le amministrative in Garfagnana con l'esclusione di fatto dei totiani

martedì, 18 maggio 2021, 18:15

Il centrodestra in Garfagnana va unito sui temi a difesa dei servizi del territorio e si prepara anche per le amministrative in autunno nei comuni di Piazza al Serchio e Pieve Fosciana

martedì, 18 maggio 2021, 18:11

Anche per il 2021 il gestore idrico GAIA S.p.A. stanzia un Bonus Covid per venire incontro alle difficoltà economiche affrontate da tante attività commerciali costrette ad una temporanea chiusura, in particolar modo durante la zona rossa, o comunque penalizzate dalle restrizioni attuate dal Governo

martedì, 18 maggio 2021, 16:32

Alla campagna vaccinale nazionale è stata impressa un'accelerazione importante che, grazie all'organizzazione messa in campo dalle istituzioni pubbliche e alla disponibilità di vaccini, sta consentendo anche alle imprese di guardare con maggiore fiducia a una positiva conclusione della fase emergenziale della pandemia