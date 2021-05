Garfagnana



Nardi: “Bene idea Evam di acquistare Azzurrina”

giovedì, 20 maggio 2021, 14:15

"Mi pare un'ottima idea l'ipotesi di acquisto di Azzurrina da parte di Evam. Da una parte si rafforzerebbe l'azienda pubblica di Massa e dall'altra si metterebbe in salvo un'azienda e un marchio fra i più nobili e storici delle acque apuane con l'obiettivo di una nuova valorizzazione" così la deputata Pd di Massa Carrara e presidente della Commissione Attività Produttive della camera commenta la notizia di un interessamento di Evan per la prossima asta dello stabilimento di Careggine in Garfagnana.



"Mi auguro che l'Amministrazione Comunale che detiene il 98% di Evam - aggiunge Nardi - segua le indicazioni suggerite dal Presidente Lorenzo Porzano, perché è indubbio che potenzialmente si potrebbe trattare non solo di un buon affare per l'azienda del Comune di Massa, ma anche della realizzazione della missione per cui nacque Evam e cioè la valorizzazione delle acque che sgorgano dalle Alpi Apuane".



"Naturalmente - conclude Nardi - ci sarà da valutare attentamente le potenziali economie di scala e quindi sarà indispensabile definire un quadro economico sostenibile per Evam, ma al netto di queste necessarie analisi, potrebbe essere davvero un'occasione da non lasciarci sfuggire".