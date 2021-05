Garfagnana



Uniti per Gallicano contro Saisi: “Nessuna risposta alla nostra interpellanza”

mercoledì, 26 maggio 2021, 07:56

Per il gruppo di minoranza “Uniti per Gallicano”, guidato da Furio Valiensi, il primo cittadino David Saisi è distratto o troppo impegnato. “Forse perché impegnato ad illustrare programmi e progetti sul lavoro, agricoltura, commercio e infrastrutture – commentano i consiglieri di opposizione - se ne sta a Firenze per lunghi periodi o forse perché occupato a portare in giro per il paese il grande "Folletto" in un opera degna e lodevole come tenere pulite le nostre strade e lindi i nostri muri, il nostro amato sindaco si guarda bene dal rispondere, nei tempi previsti dal regolamento comunale, all'interpellanza del gruppo di minoranza”.

“Così come ormai dimostrato in questi anni, con frasi atteggiamenti e decisioni discutibili e unilaterali, si certifica ulteriormente la scarsa educazione istituzionale del suddetto. Speriamo, nel proseguo, in un desiderabile miglioramento e rispetto verso la sempre più bistrattata”.