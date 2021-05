Garfagnana



Sillano, sindaco sulle barricate per difendere l’Rsa di Magliano

mercoledì, 26 maggio 2021, 08:00

Il sindaco di Sillano Giuncugnano, Marco Reali, esprime forte preoccupazione per le sorti dalla RSA “Roberto Nobili” di Magliano.

Durante un incontro, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, avuto con le sigle sindacali che rappresentano le lavoratrici che operano all’interno della struttura, il primo cittadino ha avuto modo di ribadire la sua vicinanza, non solo formale, alle lavoratrici ed agli ospiti della struttura.

"A preoccupare - esordisce Reali - è l’ingiustificabile ritardo con il quale l’Azienda USL stenta a far decollare il progetto specialistico di riabilitazione motoria che, a seguito di un piano di riorganizzazione aziendale mai condiviso dall’amministrazione di Sillano Giuncugnano, ha comportato la soppressione di nove posti esistenti dedicati alle cure intermedie all’interno dalla struttura RSA di Magliano, posti delocalizzati presso la struttura Villetta 3 in San Romano di Garfagnana. Il quadro d’incertezza sulle effettive presenze di degenti all’interno della struttura e i continui e consequenziali cambi di orari per le lavoratrici stanno influenzando la serenità con la quale le stesse operano in struttura e logicamente potrebbero finire per influenzare anche la qualità del servizio".

"E’ necessario - per il sindaco Reali - che l’azienda prenda in seria considerazione la completa rivisitazione dei suoi piani di riorganizzazione essendo, nei fatti, risultata sbagliata la logica con la quale si è voluto penalizzare una realtà che, sebben periferica, aveva dato negli anni un servizio di ottima qualità ai cittadini".

Il sindaco ha dunque sottolineato: "La struttura “Roberto Nobili” ha da sempre rappresentato un’eccellenza nel suo ambito e di come il personale infermieristico ed il personale OSS avessero, prima dell’incomprensibile riorganizzazione, acquisito un’alta professionalità che rappresentava e rappresenta un’inestimabile patrimonio da porre a servizio dei pazienti ricoverati in struttura ma anche dell’intero complesso socio assistenziale di zona. La percentuale di occupazione dei posti letto nella struttura di Magliano, negli anni sia stata elevatissima, arrivando anche a generare lunghe liste di attesa e di come nessun caso covid si sia verificato durante tutto il lungo periodo di pandemia".

"Queste circostanze - ha proseguito Reali - avrebbero dovuto spingere qualsiasi azienda sanitaria ad investire sulla struttura, mentre invece assistiamo ad un lento ed inaccettabile processo di abbandono e di disinteresse. A complicare il quadro già evidentemente molto complesso - ha aggiunto il sindaco -, si è aggiunta anche la nuova procedura adottata dall’azienda per il rinnovo dell’affidamento delle concessione nella RSA di Magliano che ha comportato la modifica del sistema di gestione, passato, appunto, dal sistema di appalto a quello di concessione, con notevoli ripercussioni anche sui costi di degenza a carico delle famiglie dei ricoverati in struttura".

Reali non ha voluto neppure tacere sull’ipotizzata apertura di due nuove RSA nel territorio di Castelnuovo di Garfagnana, approvata in sede di conferenza il 27 novembre 2020, capaci di ospitare complessivamente 120 nuovi posti: "Nuove RSA - ha spiegato - che, unite alle scelte praticate dalla Zona Distretto Valle del Serchio, oltre a mettere in seria discussione la sopravvivenza delle strutture periferiche esistenti, tra cui Magliano ma non solo, rappresentano un elemento di notevole destabilizzazione per l’intero assetto del sistema socio sanitario di zona".

Il giovane sindaco, pur prendendo atto del fatto che nessun comune, oltre al suo, abbia sollevato obiezioni alla nascita di queste nuove RSA, ha voluto richiamare nuovamente l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, sull’obbligatorietà, giunti a questo punto, di effettuare una nuova rivisitazione di quel piano di riorganizzazione delle cure intermedie predisposto dalla Zona Distretto Valle del Serchio, che ha decretato la soppressione dell’ospedale di comunità di Magliano.

Reali non vuol cedere alla logica degli accentramenti dei servizi: "Logiche - ha incalzato - che, oltre che porsi in netto contrasto con le politiche di salvaguardia delle aree periferiche e ultra periferiche adottate dalla Regione Toscana e dal Governo, penalizzano ingiustificatamente tutta la popolazione dell’Alta Valle del Serchio, per gran parte costituita da anziani, che da troppo tempo deve combattere contro enormi disagi, popolazione già di per sé lontana dai servizi di primo soccorso, il cui accesso, in seguito ad un ospedalizzazione, diventa, alla luce delle criticate scelte aziendali, maggiormente problematico".

Nei prossimi giorni il sindaco chiederà un incontro con il direttore generale dell’azienda per conoscere le motivazioni che stanno così pesantemente penalizzando la RSA di Magliano non escludendo l’interessamento presso l'assessore regionale alla sanità.