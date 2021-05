Garfagnana : gallicano



Nuova sede per 'La campagna': "Un sogno che si realizza"

lunedì, 31 maggio 2021, 15:59

di daniele venturini

La Gazzetta ha intervistato Emanuela Marchetti, presidente dell’associazione “La Campagna”, con sede a Turritecava di Gallicano, che da più quattro lustri si occupa di eventi culturali e sociali nelle frazioni di Turritecava, Busdagno, Colle Aginaia e Campi.

Presidente Marchetti, per quale motivo, ben venti anni fa, avete avuto l’idea di fondare l’associazione “La Campagna”?

L’iniziativa è scaturita dall’idea di alcuni abitanti di queste frazioni, perché avevano l’esigenza di fare alcune cose che gli enti pubblici non potevano fare.

Se ho capito bene, siete nati dall’esigenza di supportare il comune, per fare delle piccole opere pubbliche ed eventi?

Esattamente. Abbiamo iniziato 24 anni fa con la ristrutturazione della chiesa di Turritecava, che versava in condizioni molto precarie. Con l’aiuto dei paesani e di alcuni imprenditori della zona, siamo riusciti ad effettuare la ristrutturazione dell’edificio religioso, sia interno che esterno, che è durata diversi anni.

Non è l’unico lavoro che avete fatto, vero?

Nel 2018 abbiamo posizionato le stazioni della Via Crucis in frazione Turritecava, nelle adiacenze della chiesa. Questo è stato possibile grazie alla donazione di una persona che è voluta rimanere anonima. L’anno successivo ci siamo impegnati per costruire il parco giochi di Colle Aginaia, attrezzato con giuochi per bambini, che sono stati donati dal comune di Gallicano nel 2019.

Avete anche istituito il premio poesie e musica in ricordo del poeta Lamberto Pellini...

Abbiamo avuto questa idea, perché Lamberto è nato a Turritecava dove ha passato la sua infanzia. Molto giovane si è trasferito a Milano, lì ha scritto varie poesie. Le sue opere, hanno vinto molti premi ed era un poeta molto apprezzato. Nel 2008 è morto, noi paesani abbiamo pensato di ricordarlo organizzando una manifestazione, dove vengono lette le sue poesie, e quelle di altri poeti locali. Nella manifestazione abbiamo presentato anche dei romanzi di autori locali.

Siete stati molto dinamici!

Sì, abbiamo fatto anche altro. Prima del Covid facevamo anche la festa per i bambini, che si chiamava: ”Coloriamo la campagna”, dove partecipavano i bambini di tutto il nostro comune e anche dei comuni limitrofi. Spero proprio di riprendere questa attività, appena passata l’emergenza della pandemia. Le nostre frazioni sono molto piccole e non sono dotate di servizi per i bambini, per questo motivo cerchiamo di animare un po’ la vita paesana.

La nuova sede?

Ecco, questa è una cosa di cui noi tutti andiamo fieri. Approfitto di questa occasione per ringraziare l’amministrazione comunale, per l’aiuto economico fornitoci, senza il quale sarebbe stato difficile poter realizzare il nostro sogno. Avere una sede. Il comune ci ha dato 20 mila euro per l’acquisto dell’immobile in Turritecava, i nostri associati e altre persone di buona volontà, hanno fatto il resto, lavorando molto a gratis. Siamo riusciti in un anno a finire i lavori. Ora la sede è pronta ed è a disposizione di tutti i cittadini e degli enti pubblici, se ne hanno bisogno a fini istituzionali.

All’interno della sede vi è anche una piccola biblioteca, quando la inaugurate?

La biblioteca è una succursale della biblioteca comunale di Gallicano. Siamo molto contenti, perché abbiamo avuto in donazione circa mille volumi, che sono stati catalogati da Silvia Rossi, e sono consultabili da tutti i cittadini. Voglio far presente che nella biblioteca vi sono anche dei giochi da tavolo per i bambini. L’inaugurazione avverrà il 5 di giungo dalle 15 alle 19. Ne approfitto per dare alcune informazioni sugli orari di apertura della biblioteca: orario estivo – martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30. Per il periodo invernale non abbiamo ancora deciso l’orario di apertura. Sarà cura nostra comunicarlo alla popolazione.

La presidente Marchetti ringrazia infìine tutte le persone che hanno aiutato l’associazione a crescere e a realizzare tutti gli eventi sopra citati.