Oreste Verrini per i ‘Giovedì al Museo’

venerdì, 7 maggio 2021, 12:30

Doppio appuntamento con la Via del Volto Santoper i Giovedì al Museo organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: in apertura giovedì 13 maggio alle ore 21 l’evento online La Via del Volto Santo è come un fiume a cura di Oreste Verrini. Per assistere all’evento compilare il modulo al link: https://bit.ly/museomaggio21per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

“La Via del Volto Santo, per me, è stata fin da subito un fiume da navigare”: con questa suggestione prende avvio l’incontro con Oreste Verrini e con la sua narrazione, fatta di luoghi e persone incontrate durante il cammino. Un cammino che non è solo conoscenza di luoghi, territori e paesi, che possono essere valorizzati in chiave turistica, ma anche e soprattutto un percorso temporale che, come appunto un fiume, trascina con sé dal passato storie e memorie: sta a noi dunque navigare, scrutare i fondali, indagare gli affluenti e così riportare a galla quanto trovato, intrecciandolo con il presente sempre in divenire.

Oreste Verrini, professore a contratto all’Università di Pisa e informatico, ha pubblicato Via del Volto Santo: a piedi in Lunigiana e Garfagnana (2015), La Via Francigena di montagna (2017), Le facce del fiume: Clemente Castelli e le sue sculture (2017) e Madri. Il pittore Pietro da Talada e l’Appennino tosco emiliano (2019). Con il Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico ha pubblicato il libro per ragazzi Ci siamo persi (2019). Verrini è anche l’ideatore di Passi Paesi Parole, festival che racconta e valorizza il territorio della Lunigiana; da questa esperienza lo scorso inverno è nata la trasmissione radiofonica Passi Paesi Parole_Narrazioni a mezzacosta.

Il secondo appuntamento dedicato alla Via sarà giovedì 20 maggio alle ore 21: Incontri fantastici sulla via del Volto Santo, letture e racconti a cura del Museo.