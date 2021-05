Garfagnana



Pci: "Sanità in Valle del Serchio, emergenza nell'emergenza"

lunedì, 3 maggio 2021, 12:31

Un grido di aiuto nella Mediavalle e Garfagnana che arriva dal Partito Comunista Italiano e riguarda la situazione sanitaria in Valle.



“Mai come ora dovrebbe esserci un servizio efficiente e presente, invece tocchiamo il punto più basso di sempre. Non solo per le vaccinazioni, ma anche alle carenze della medicina sul territorio, nelle ultime settimane sono venute alla luce le problematiche relative alla mancata sostituzione del responsabile dell’ambulatori di ecografia, dove il dottor Soldati è andato in pensione, ma soprattutto la sostanziale distruzione dell’unità di cardiologia - spiegano - Se fosse possibile scattare una fotografia della sanità in Valle del Serchio 20 anni fa e confrontarla con oggi il risultato sarebbe impietoso, drammatico. Un’opera silenziosa e strisciante di depotenziamento dei due ospedali. Di fronte a ciò le timide proteste di generazioni di sindaci, supplicanti di fronte ad una direzione aziendale sorda alle esigenze dei territori minori e montani”.



Abbandonati e spaventati, così i cittadini si descrivono: “La sanità da servizio pubblico è stata trasformata in azienda, e come tale si muove, in questo modo le zone periferiche sono destinate a servizi sempre più scarsi e rarefatti. Ecco che allora non è una battaglia territoriale quella che dobbiamo intraprendere, o perlomeno non solo, ma è una vera e propria guerra da combattere in tutto il Paese contro il modello aziendalista di sanità, una lotta per un servizio sanitario veramente nazionale ed universale, per far prevalere il sistema pubblico su quello privato - conclude il Pci - I due modelli non possono essere complementari, ma solo alternativi. La sanità privata non cresce per cercare di coprire le inefficienze di quella pubblica. Il percorso è opposto: si creano i presupposti per rendere volutamente inefficiente la sanità pubblica, con l’aziendalizzazione e le politiche dei tagli, per creare il bisogno dell’intervento privato, fino a che questo non sarà prevalente.