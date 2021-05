Garfagnana : camporgiano



Pifferi: "In Garfagnana troppi comuni. Ospedale unico? Si doveva fare..."

venerdì, 28 maggio 2021, 08:14

di daniele venturini

Schietto, senza tentennamenti, il primo cittadino di Camporgiano Francesco Pifferi ha risposto alle domande della Gazzetta in merito ad alcune problematiche che riguardano l’Unione dei Comuni, la viabilità, il turismo e l’accorpamento dei municipi in Garfagnana.

Sindaco, lei è stato per molti anni presidente della Comunità Montana della Garfagnana: cosa ne pensa della riforma che ha portato all’Unione dei Comuni?



Credo che si sia voluto dare centralità ai comuni, affidando ai sindaci il governo dell’Unione. Infatti la giunta è formata da soli sindaci. Prima la Comunità aveva, secondo me, un grande vantaggio: di poter dedicare espressamente alcuni amministratori a quel ruolo. Ai miei tempi, quando io ero presidente, si cercava di non dare quel ruolo ai sindaci, ma ad altri amministratori, come gli assessori. Questo perché si cercava di raggiungere una maggiore terzietà dell’amministratore. Un sindaco quando si trova in giunta nell’Unione dei Comuni, come naturale che sia, cerca di portare sempre avanti le pratiche che riguardano il comune da lui amministrato. Al tempo della Comunità Montana si cercava di dividere i ruoli, faccio un esempio: io ho fatto 14 anni il presidente del Comunità, ma non ero sindaco di Camporgiano.



Le funzioni e il personale ai suoi tempi?



Ai miei tempi la Comunità Montana aveva più funzioni e più deleghe, compresa agricoltura e forestazione. Il personale negli anni ‘80 era adeguato, pensi che vi erano circa 100 operai forestali, si riusciva a dare i servizi. Negli ultimi anni si è avuto un calo drastico delle risorse umane e ora abbiamo circa 20 operai forestali, che non riescono a tenere in sicurezza tutto il territorio della Garfagnana, che è di 544 Kmq. Considerato che non ci sono altri enti che sostituiscono il pubblico, questo è un problema.



Mi pare di capire, allora, che questo nuovo ente che ha sostituito la Comunità Montana funziona peggio...



Probabilmente sì, ha dovuto razionalizzare i costi, non è stato probabilmente sufficientemente adeguato alle esigenze; così si rischia di cambiare solamente il nome, e non solo, si indebolisce anche la struttura, perché se l’ente ha meno personale, meno deleghe, considerato che è un ente a finanza deriva - non riscuote direttamente le tasse -, funziona soltanto se la Regione lo alimenta con i finanziamenti.



Quindi?



Quindi, sì, secondo me vi è stato soltanto un peggioramento.



Capitolo sanità in Valle: secondo lei è stato perso un treno con l'ospedale unico?



Io ne sono certo. Sono rimasto assolutamente di quella idea. Quando si fece la scelta dell’ospedale unico, era perché poteva consentire tutta una serie di razionalizzazioni nei costi e toglieva la duplicazione dei servizi, quindi diventava un qualcosa che si poteva sostenere nel tempo, garantendo complessivamente una maggior qualità del servizio.



Allora perché avete rinunciato?



Probabilmente perché a quel tempo vi erano motivi politici diversi e si decise di tenere due presidi. Per me è stato un errore. Questo mio pensiero l’ho ripetuto in tutte le occasioni in cui si parlava della sanità. A mio parere la sanità e l’istruzione sono i due servizi essenziali per un territorio. Sono convinto che la minaccia di tagli che si stanno verificando adesso sia la diretta conseguenza di questo mancato accordo.



Sindaco, il turismo in Garfagnana è fermo: secondo lei la politica ha delle responsabilità?



Secondo me bisogna fare un passo indietro per ricostruire la storia che è stata del nostro territorio. Mi spiego meglio: noi siamo stati, fino alla fine degli anni ’80, un territorio che ha vissuto di una piccola rete artigianale e industriale. Pensiamo alle aziende tessili come la PLINC e la Valserchio, che hanno portato in Valle una occupazione importante, soprattutto femminile. Poi questo indotto è venuto a mancare e abbiamo dovuto immaginare un nuovo modello di sviluppo rurale diversificato. Cioè mettere insieme più settori complementari, che insieme potevano garantire uno sviluppo sul territorio. Solo allora, e siamo agli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, quando abbiamo incominciato a lavorare sull’immagine turistica della Garfagnana e soprattutto sulla qualificazione dell’offerta turistica della Garfagnana, sia in termini di imprenditorialità che di strutture.



Quando lei era presidente della Comunità Montana, quale era la situazione?



Ricordo che nel 1995, anno in cui sono diventato presidente, le attività ricettive e agriturismi erano poche. Ora siamo sull’ordine di 90 attività.



Perché voi politici, che avete la responsabilità di gestione del territorio, non fate squadra e non lavorate tutti insieme per portare il turismo in Garfagnana?



Questo è un problema. Direi che è il vero problema. Ho fatto la genesi di come siamo arrivati ai giorni nostri, per fare capire il perché del ritardo che abbiamo accumulato nei confronti di altri territori. Abbiamo pagato, probabilmente, anche la parcellizzazione del nostro territorio. Vi sono troppi piccoli comuni in Garfagnana e questo ci penalizza, soprattutto ora nel mercato della globalizzazione del turismo, è indispensabile avere un progetto unitario e essere anche una massa critica, perché si rischia che in Valle manchino le strutture e i servizi.



La viabilità in Garfagnana è molto scadente: nei periodi invernali, fra frane e smottamenti diventa un problema spostarsi, cosa si dovrebbe fare per porre rimedio a questa situazione?



Il problema della viabilità è un problema strutturale endemico. La viabilità è una precondizione di sviluppo, perché senza una viabilità decente, non si può fare turismo e neppure attività artigianali. La Garfagnana ha due caselli autostradali importanti, Lucca, per chi deve andare a sud o al mare e Aulla, per chi deve recarsi in Liguria o nella pianura Padana. Attualmente, per raggiungere entrambi i caselli, Camporgiano è esattamente a metà strada con le due località sopra dette, ci si impiega più di un’ora. Non è pensabile che per percorrere 50 km ci si debba mettere tutto questo tempo. A mio parere, anche in questo caso, abbiamo mancato il momento giusto della proposta. Io sono sempre stato favorevole a una autostrada Livorno-Modena. Questa arteria, avrebbe collegato la pianura Padana al mare e al porto di Livorno. Ovviamente si doveva stare attenti nella progettazione del tracciato che doveva essere il più possibile in armonia con il territorio. Questo progetto era perfetto per quel tempo. Ritengo che il fatto che le due regioni Emilia e Toscana non abbiano mai appoggiato un progetto di questo tipo, per andare a valorizzare l’autostrada A1 e l’autostrada Parma - La Spezia, è stato un danno per il nostro territorio. Oggi dobbiamo garantire un rapido percorso per raggiungere i due caselli sopra detti. Infine bisogna potenziare la ferrovia Lucca – Aulla, perché anche questa opzione è molto importante per il nostro territorio.

Cosa ne pensa di unire più comuni in Garfagnana, considerato che molti di questi sono sotto i mille abitanti?



Io sono favorevole all’unione di più comuni, tre o quattro poli al massimo. Basta guardare al passato, le Vicarie Estensi erano quattro in Garfagnana. Anche dopo l’unità d’Italia i Mandamenti erano quattro. Abbiamo avuto sempre una un accorpamento sul territorio, perché era funzionale alla sua gestione. Noi dobbiamo erogare servizi per i cittadini e un piccolo comune come il mio ha grosse difficoltà. Abbiamo quattro impiegati e un operaio: come si può pensare di poter soddisfare le legittime aspettative dei cittadini? L’accorpamento dei comuni serve proprio per dare più servizi ai cittadini.



Non pensa che il nostro territorio montano, con un accorpamento, possa però lasciare sguarniti i piccoli comuni dove ora vi sono i servizi pubblici essenziali?



Accorpamento non vuole dire togliere tutti gli uffici. Nei capoluoghi dei vecchi comuni deve rimanere un ufficio aperto per le esigenze degli abitanti. Il nostro territorio è montano e le vie di comunicazione, come sopra detto, sono pessime: per questi motivi dobbiamo conservare sul territorio alcuni servizi essenziali.