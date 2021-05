Pioggia e temporali forti, codice giallo

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 10 maggio 2021, 16:13

I dispositivi anticontagio donati da Unicoop Firenze sono arrivati oggi a Palazzo Ducale, presi in consegna dalla protezione civile provinciale che curerà la distribuzione durante questa settimana agli altri plessi scolastici del territorio: nella Piana di Lucca, in Mediavalle del Serchio, in Garfagnana e in Versilia

lunedì, 10 maggio 2021, 16:04

La prima panchina rossa è stata inaugurata nel 2017 e ad oggi sono 92 le panchine poste nei vari comuni per sensibilizzare contro la violenza di genere

lunedì, 10 maggio 2021, 13:16

Giovanni Lodovici, sindaco di Vagli Sotto, più che uno squalo della politica è un professionista serio, operoso e silenzioso. La sua pesante eredità amministrativa, dopo la decennale esperienza Puglia, non lo intimorisce: alla Gazzetta si è concesso per un'intervista senza filtri

lunedì, 10 maggio 2021, 10:16

In provincia di Lucca, oggi (10 maggio), si contano 25 nuovi casi di contagio. In Valle del Serchio: 4 Gallicano. I dati sono stati resi noti in anteprima, questa mattina, dal governatore della regione Toscana Eugenio Giani

domenica, 9 maggio 2021, 21:49

Sabato 15 e domenica 16 maggio, le giornate di Primavera promosse ed organizzate dal FAI interesseranno per la prima volta Castiglione di Garfagnana con la possibilità di prenotare visite guidate nel borgo in entrambi i giorni

domenica, 9 maggio 2021, 17:30

Confindustria Toscana Nord raccomanda alle aziende associate del suo territorio di Lucca, Pistoia e Prato l'adesione, ove possibile, all'iniziativa di un minuto di silenzio da tenersi domani 10 maggio alle ore 15