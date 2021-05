Garfagnana : gallicano



Saisi: "Sanità, con ospedale unico perso un treno. Ora preoccupa carenza di medici"

giovedì, 27 maggio 2021, 13:00

di viola pieroni

Gallicano è stato sicuramente uno dei comuni che, almeno nella prima ondata, è stato maggiormente interessato dalla pandemia. Oggi i contagi sono bassi, ma il livello di guardia dei cittadini rimane alto. Così come alta rimane l'attenzione del primo cittadino ai problemi generali della sanità locale.



La Gazzetta del Serchio ha voluto scambiare due parole con David Saisi per fare il punto dopo questo difficile anno e mezzo da gestire.

Sindaco, com’è la situazione Covid nel comune?

Già da qualche giorno non abbiamo nuovi casi, gli ultimi quattro casi risalgono al 10 maggio, tutti facenti parte dello stesso nucleo familiare e di cui purtroppo dobbiamo constatare un decesso.

Una curiosità: lei si è vaccinato?

Il 7 luglio ho la prima dose, mi è toccato Pfizer.

Sia sincero, crede che sia stata gestita bene la campagna vaccinazioni in Toscana?

La partenza è stata senz'altro confusionaria: le priorità qua sono state diverse da quelle nazionali, ma ad oggi si sta rivelando estremamente efficace. Ovviamente, nel prossimo periodo, prima di aprire alle categorie più giovani ci si dovrà assicurare che quelle più a rischio siano già state vaccinate.



Capitolo sanità: lei era presente sabato 8 maggio a manifestare in piazza a Castelnuovo?

Io personalmente no, ma per l’amministrazione erano presenti l'assessore al bilancio Raffaella Rossi e l’assessore alla cultura Silvia Lucchesi.

Non pensa che con l'ospedale unico abbiamo perso un treno e che ora ne paghiamo (e ne pagheremo) le conseguenze?

Sì, diciamo che però ci siamo trovati con questa scelta già fatta: siamo entrati nel 2014, quando la politica aveva già deciso l'integrazione tra gli ospedali di Barga e Castelnuovo. La verità è che le cose devono essere fatte bene, altrimenti sarà meglio tornare a considerare altre opzioni, viste le difficoltà. Abbiamo anche fatto delle riunioni con i dirigenti Usl che ci hanno parlato di investimenti sul territorio ingenti, e in cui speriamo. Un altro problema “del passato" che va risolto al più presto è la carenza di medici sul territorio, visto che spesso, se ne hanno la possibilità, scelgono strutture più grandi: servirebbe a livello nazionale una revisione del numero chiuso alle università di medicina.

Se non ricordiamo male, lei è (o è stato) un iscritto (o se non altro un simpatizzante) del Movimento 5 Stelle. Lo è ancora oggi? E cosa ne pensa oggi del movimento? Ha ancora credibilità politica, secondo lei?

Sono stato simpatizzante e ho votato quel partito, ma non ho mai fatto parte di un organo direzionale nel movimento: negli anni in cui mi sono appassionato non c’era nemmeno un luogo fisico. A livello politico, credo che, come in tutti i partiti all'opposizione, sia più facile parlare quando non si è al governo; e se non si è in grado di mantenere le promesse elettorali una volta al potere, si perde senz'altro credibilità.

L'opposizione l'ha accusata di aver redatto un bilancio piatto, quasi da 'commissario prefettizio'. Cosa risponde?

Io credo che noi abbiamo sempre avuto una visione chiara dal 2009 a oggi, seguendo gli investimenti sul territorio, ma nella minoranza io trovo un'incapacità di vedere le opinione altrui: tuttavia, mi pare che l’applicazione della visione che abbiamo è apprezzata da cittadini.