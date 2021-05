Garfagnana



San Romano, aperte le iscrizioni al nido d’infanzia

lunedì, 31 maggio 2021, 15:54

Sono aperte le iscrizioni presso l’asilo nido comunale “La Giostra dei Colori” di San Romano in Garfagnana - anno educativo 2021/2022. I posti disponibili sono 15 e possono essere ammessi al Servizio tutti i bambini di età da tre mesi a tre anni; i bambini/e residenti nei comuni di Camporgiano, San Romano in Garfagnana, Piazza al Serchio, Minucciano, Vagli Sotto e Sillano Giuncugnano, in quanto aderenti alla gestione associata, hanno diritto di precedenza.

Sono ammessi anche i bambini residenti in altri comuni, in base alla disponibilità dei posti.

Le famiglie con bambini iscritti e frequentanti il nido d’infanzia comunale “La Giostra dei Colori“ possono beneficiare del bonus Inps Nido che rimborsa l’importo pagato a titolo di retta mensile, in base all’ISEE, fino al 100%. Il bonus asilo nido viene erogato dall’Inps direttamente al genitore che sostiene l’onere del pagamento delle rette.



Per i residenti nei comuni della gestione associata le rette sono:



• tempo pieno ( 7.30 – 17.30 ) euro 150,00 mensili

• tempo parziale (7.30-14.00 e/o 11.00/17.30 ) euro 110,00 mensili

• tempo pomeridiano (13.00/17.30) euro 100,00 mensili



Per i residenti in altri Comuni, le rette sono:



• tempo pieno ( 7.30 – 17.30 ) euro 200,00 mensili

• tempo parziale (7.30-14.00 e/o 11.00/17.30 ) euro 160,00 mensili

• tempo pomeridiano (13.00/17.30) euro 150,00 mensili



La domanda di iscrizione al servizio scade il 30 luglio 2021 e deve essere presentata al comune di San Romano in Garfagnana, sede dell’ufficio comune per la gestione associata.



La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet di ciascun comune facente parte della gestione associata.



Per informazioni contattare la Resp. dell’ ufficio comune della gestione associata Crudeli Stefania al n. 0583/613181