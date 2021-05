Garfagnana



Scoperto canile abusivo nel comune di Molazzana: scattano le denunce

venerdì, 7 maggio 2021, 14:07

Un canile abusivo è stato scoperto nel comune di Molazzana, presso una proprietà privata dove erano detenuti cani ed altri animali da reddito.



Il controllo, effettuato dai militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Lucca, congiuntamente a quelli della stazione dei carabinieri forestali di Castelnuovo di Garfagnana e a medici veterinari dell'Asl di Gallicano, è scaturito a seguito di segnalazione pervenuta dalla'associazione Oipa riguardante presunti maltrattamenti dei cani ricoverati nei pressi di un ex capannone industriale.

I militari ed i veterinari hanno appurato la presenza di 61 cani, per lo più meticci, detenuti in condizioni igienico sanitarie precarie. Alcuni animali presentavano sintomi evidenti di rogna e vi erano possibili casi di lesmaniosi. I cani erano per lo più detenuti in stalli realizzati con materiali di fortuna su nuda terra, di dimensioni non conformi agli standard richiesti per il benessere animale e con ricoveri fatiscenti. In molti casi i recipienti dell’acqua contenevano un liquido melmoso e alcuni erano vuoti. I cani di provenienza sconosciuta erano privi di microchip.

I cani sono stati posti sotto sequestro per poi essere affidati a strutture idonee alla loro detenzione ed alla cura delle eventuali patologie. I soggetti che detenevano tali animali sono stati denunciati ai sensi del codice penale per il reato di “detenzione di animali in condizioni non compatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”.

L'auspicio è che per ognuno di questi cani venga trovato un affidatario che se ne prenda cura e che li custodisca con il dovuto rispetto.