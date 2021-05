Garfagnana



Simulazione sanitaria alla Misericordia di Camporgiano

sabato, 1 maggio 2021, 08:45

La Misericordia di Camporgiano ha organizzato per domani (2 maggio) un'esercitazione di simulazione sanitaria per la quale ha richiesto la collaborazione del comando dei vigili del fuoco di Lucca.



Compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto delle norme anti-Covid, quindi, il personale del turno A di servizio del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana. sentito il capo turno, si renderà disponibile a partecipare all'esercitazione che si svolgerà dalle ore 9.30 per una durata di circa un'ora presso la stessa sede della Misericordia.