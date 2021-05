Soccorsi due escursionisti dal Sast

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 23 maggio 2021, 16:24

Piogge e temporali, con possibilità di grandinate e colpi di vento, saranno più probabili e intensi nelle zone centro-settentrionali della Toscana, sia sulla costa che nell'interno, in particolare in Versilia, Garfagnana, Apuane, Appenino pistoiese e nell'Arcipelago

domenica, 23 maggio 2021, 12:18

Il Pci Lucca e Valdiserchio interviene nuovamente sul tema della sanità in Valle del Serchio all'indomani della gdenuncia dell'associazione "Non Una di Meno" circa l'impossibilità di praticare negli ospedali, in particolare su quello di Barga dove è localizzata l'unità di ostetricia e ginecologia, l'interruzione volontaria della gravidanza

sabato, 22 maggio 2021, 21:21

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiama a raccolta operatori e altri soggetti, soprattutto stakeholder per promuovere l'area protetta durante la prossima estate. Lo fa con un pacchetto di misure per organizzare insieme: "campi estivi giornalieri", le "escursioni estive nel parco" e le "escursioni per ospiti e clienti"

sabato, 22 maggio 2021, 21:18

Testimonianze sentite dal nord al sud America, dal mondo della cultura a quello dell'ambientalismo italiano per i 20 anni del Parco nazionale

sabato, 22 maggio 2021, 10:32

In provincia di Lucca oggi (22 maggio) si registrano 23 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio si conta un solo nuovo caso a Borgo a Mozzano

venerdì, 21 maggio 2021, 17:26

I vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti oggi pomeriggio per soccorrere un motociclista, originario della Liguria, che era finito fuori strada, mentre faceva enduro, all'altezza del rifugio delle Lame di Capraia