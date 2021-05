Garfagnana



Superbonus 110, continuano le consulenza gratuite

sabato, 8 maggio 2021, 13:19

Proseguono nelle sedi di Confesercenti Toscana Nord (e nella modalità on line) le consulenze per il superbonus del 110%. Grazie alla convenzione con Sol Lucet Trading Srl, azienda specializzata nell'efficientamento energetico, il servizio di consulenza rivolto agli associati è in grado di offrire in prima battuta le risposte ai dubbi sulla possibilità o meno di beneficiare di questo importante sostegno. Consulenza gratuita di un'ora con il consulente di Sol Lucet Trading Srl dott. Francesco Martini e con la Dott.ssa Stefania Micco del settore Start-Up & Sviluppo per una prima valutazione del progetto.



“Abbiamo stretto questo importante rapporto con Sol Lucet – spiega il Direttore Generale Confesercenti Toscana Nord Miria Paolicchi – per rispondere ad una crescente richiesta dei nostri utenti di comprendere i meccanismi del superbonus. Il partner che abbiamo individuato opera dal 2013 nel settore della qualificazione energetica finalizzata al rispetto dell'ambiente attraverso l'utilizzo di soluzioni energetiche innovative. Nel progetto Eco-sisma-superbonus 110% Sol Lucet Trading si presenta come partner tecnico in grado di fornire supporto e coordinare tutte le fasi del processo: tecnica, operativa e finanziaria. Importante come associazione – conclude Paolicchi – aver colto l’opportunità voluta dal governo di poter riqualificare un immobile ad uso residenziale migliorando la classe energetica di almeno due livelli, oppure eseguendo una serie di interventi trainanti, ottenendo un credito d'imposta fino al 110% utilizzabile come sconto in fattura con cessione del credito stesso”.



Per fissare il proprio appuntamento è possibile contattare la sede di Pisa allo 050 888083 oppure on line con il seguente link https://bit.ly/2RC039W.