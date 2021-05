Garfagnana



Svolta ‘green’ per la cartiera di Fabbriche: "Promessa mantenuta"

martedì, 25 maggio 2021, 11:30

di daniele venturini

"Promessa mantenuta!" Così inizia la presentazione Vincenzo Romano, presidente di EuroVast SpA, in occasione della presentazione del nuovo impianto a GNL, che si è tenuta questa mattina all’interno dello stabilimento di Fabbriche di Vallico. L’imprenditore si riferiva alle sue dichiarazioni fatte in data 30 settembre 2020, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Fabbriche di Vergemoli. Nell’occasione aveva promesso la costruzione di un impianto a GNL che avrebbe eliminato l’uso dell’olio combustile per la produzione di acqua calda.



Romano ha precisato: "Un impegno che è stato mantenuto a distanza di pochi mesi, un traguardo raggiunto con dei risultati di grande impatto su tutta la comunità. La vera sfida per le aziende - ha proseguito il presidente - è mantenere gli impegni con la comunità, noi oggi siamo orgogliosi di affermare che la produzione del nostro stabilimento è aumentata del 20%, azzerando il nostro impatto ambientale, un traguardo unico e mai ottenuto per questo stabilimento presente sul territorio da oltre trent’anni".

Romano ha spiegato poi: "Gli investimenti fatti in cartiera sulla macchina continua e l’installazione di un generatore Cannon Bono a metano di ultima generazione, denominato “Smart” perché capace di automodularsi in base alla necessità reale ed istantanea di vapore, permette di raggiungere un’efficienza termica del 97,5%, contro il 93% di quanto garantito dai generatori standard. Il valore della comunità, l’importanza del territorio sono fondamentali per me, per la mia azienda".



Vincenzo Romano è apparso molto soddisfatto e ha concluso: "Abbiamo creduto molto in questo progetto, abbiamo investito le nostre risorse per ridurre drasticamente l’impatto ambientale a beneficio di tutta la comunità. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale ed il particolare il sindaco Giannini che ha fin da subito supportato il nostro progetto ed apprezzato i nostri sforzi”.

La produzione della cartiera ad impatto zero ha un valore economico e sociale su tutto il territorio come conferma l’intervento da parte delsSindaco Michele Giannini che ha sottolineato come l’impegno ambientale di EuroVastSpA sia un esempio per tutta la comunità ed uno stimolo per tutte le aziende.



Giannini si è detto estremamente soddisfatto dell’importante investimento fatto sul territorio, che ha permesso di valorizzare l’impianto industriale e di mantenere l’attuale occupazione, con addirittura la previsione di crescita, ed in particolare di cancellare una fonte di inquinamento per la comunità. "Questo – ha precisato Giannini - a dimostrazione del fatto che quando si vuole si può fare industria senza inquinare!"



Il sindaco Giannini ha concluso il suo intervento rivolgendosi a Romano, ricordando che è cittadino onorario del comune di Fabbriche di Vergemoli, e lo ha ringraziato, non solo per il suo operato, ma anche perché ha dimostrato che quando si vuole raggiungere un obiettivo si può fare in qualsiasi posto.

