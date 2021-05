Garfagnana



Tamagnini: “Domani manifestazione apolitica a difesa della sanità della Valle”

venerdì, 7 maggio 2021, 16:05

Proseguono gli appelli alla partecipazione alla manifestazione in difesa della sanità della Valle del Serchio indetta per domani, sabato 8 maggio, a Castelnuovo di Garfagnana. Tra i promotori anche un amministratore del territorio e rappresentante di FdI, Roberto Tamagnini, ma domani non conterà l’appartenenza politica.

“Parlo come co-organizzatore della manifestazione – esordisce Tamagnini. Sottolineo che si tratta di una manifestazione apolitica, senza simboli di partito: possono, anzi devono partecipare tutti perché la sanità della Valle del Serchio non ha colore politico e non deve averlo. Invito alla manifestazione e a sottoscrivere una raccolta di firme che proseguirà poi in tutti comuni. Voglio invitare i cittadini, i sindacati e gli operatori sanitari perché stiamo combattendo una battaglia importante per il futuro della sanità e anche il loro futuro di lavoratori”.

“E’ una manifestazione importante per l’intero territorio, che ormai da 30 anni si vede smantellare pezzo dopo pezzo ogni servizio”. Cosa ne pensa dell’incontro di ieri tra i sindaci e l’assessore alla sanità, è stato rassicurante? “Come spesso accade in politica, l’assessore si è presentato in “pompa magna” promettendo alcuni mesi di soluzioni - tampone. Non ci sono ancora soluzioni definitive e certezze. Dobbiamo tenere alta l’attenzione sui temi della sanità locale! Termino invitando tutte le amministrazioni, al di là del colore politico, perché la nostra è una battaglia per la gente: la Valle deve essere unita per difendere la sanità”.