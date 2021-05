Garfagnana



Torna a Camporgiano la manifestazione “Una azalea per la vita”

lunedì, 3 maggio 2021, 19:39

Il gruppo 'Donatori di Sangue' di Casatico-Vitoio ODV, in collaborazione con la proloco di Camporgiano e altre associazioni del comune, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Camporgiano, invitano tutti coloro che hanno a cuore le sorti della ricerca a partecipare alla manifestazione che si terrà il 9 maggio dalle 8,30 in Piazza San Giacomo.



"La ricerca non può fermarsi - esordiscono gli organizzatori -. Lo constatiamo ogni giorno in questo periodo di pandemia dove assistiamo agli sforzi della scienza per trovare un’efficace risposta al Covid-19. In poco tempo la scienza ci ha dato i primi vaccini, ma la ricerca non si arresta continua ad esplorare nuove vie per debellare il virus. E’ stato grazie alla ricerca che molte malattie non affliggono più l’umanità ed è grazie alla ricerca se si fanno progressi per sconfiggere quelle che ancora ci colpiscono".

"La scorsa primavera - sottolineano -, di fronte ad un improvviso cambiamento delle nostre abitudini dovuto alla comparsa imprevedibile di un nemico pericoloso con il nome di Covid 19, la manifestazione “Una azalea per la vita” Raccolta fondi per AIRC non è stata organizzata in piazza a Camporgiano, ma quest’anno, in accordo con i responsabili AIRC di Firenze, vuole essere presente insieme alle centinaia di azalee che saranno distribuite per sostenere i nostri scienziati e le loro ricerche e sensibilizzare il problema e portare a conoscenza dei progressi che ci sono stati in questi anni, grazie anche al nostro contributo".

"Dal cuore di Camporgiano - concludono - la speranza di tornare alla normalità che, sempre nel rispetto delle norme anticovid, vi accoglierà numerosi perché è bello rifiorire insieme".