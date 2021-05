Garfagnana



Torna alla luce l'antico camposanto di Gallicano: riscoperti due secoli di storia

domenica, 9 maggio 2021, 16:20

di daniele venturini

Sauro Simonini, gallicanese, ha fatto della ricerca storica locale una sua grande passione: è stato l'artefice, insieme a sua moglie, della rinascita dell’antico camposanto di Gallicano.



Non è abitudine di chi scrive fare una premessa alle interviste, ma in questo caso il lettore dovrà concedergli un'eccezione. Sauro Simonini è una persona perbene, che ama il suo paese e che cerca di valorizzare, con le poche cose a sua disposizione, le opere architettoniche e storiche di cui Gallicano è in possesso. Queste opere sono state nascoste alla popolazione per decenni, a causa dell’incuria e della scarsa attenzione delle varie amministrazioni che si sono succedute alla guida del comune.



Tutti i cittadini (compreso il sottoscritto) sapevano che il vecchio camposanto versava in condizioni precarie (per usare un eufemismo), ma a nessuno è venuto in mente di fare quello che Sauro ha avuto il coraggio e la forza di fare: lavorare per 12 anni in silenzio e portare a termine la pulizia del cimitero. Sauro non si è fermato a questa importante opera di rivitalizzazione del camposanto, ma si è anche interessato alle vecchie mura di Gallicano: ne è a conoscenza l'autore di questo articolo perché, proprio insieme a Sauro, ha fatto un sopralluogo circa due anni fa, in qualità di archeologo e dottore di ricerca internazionale in 'Ciencia y Restauracion del patrimonio Historico – Artistico, Università Politecnica di Valencia, Spagna'. L'autore di queste righe ha coinvolto anche l’Università di Firenze, per capire se fosse possibile fare un progetto, e, ovviamente, ne ha parlato con il sindaco David Saisi.



Questa premessa è scaturita da riflessione che, chi scrive, ha avuto modo di fare redigendo l’intervista e Sauro Simonini non ne è a conoscenza.



Simonini, l’antico camposanto di Gallicano quando è stato realizzato?



"Il cimitero venne inaugurato nel 1807. Secondo l’elenco dei morti dell'archivio parrocchiale, il primo ad esservi seppellito fu un certo Gaetano di Regolo Franchi, un ragazzo, chierico, di 14 anni, caduto in Turrite il 1/8/1807. E' stato chiuso nel dicembre 1928. L'ultimo ad essere sepolto è stato Giuseppe di Jacopo Moni il 28/12/1928".



Il camposanto è stato utilizzato fino al 1928, poi fu abbandonato. Quando lei e sua moglie avete iniziato i lavori di pulizia, il sito era un bosco: cosa vi ha spinto a portare avanti questa idea?



"Io e mia moglie abbiamo iniziato a ripulirlo circa 12 anni fa. Era la settimana dei morti a fine ottobre. Siamo andati a visitare il posto e abbiamo cominciato a togliere un po’ di edera, spinti dalla curiosità di leggere i nomi sulle lapidi. Il cimitero era un bosco. Le lapidi lungo il muro perimetrale erano completamente ricoperte da muschi e erbacce e quelle nel campo erano in condizioni tali da essere irriconoscibili. Abbiamo continuato il lavoro di ripulitura tutto l'inverno. Allora era sindaco Maria Stella Adami. Nel frattempo, ho creato un gruppo su Facebook per rendere pubblico il nostro operato nella speranza che altri si interessassero e ci dessero una mano. Abbiamo avuto elogi, nessun aiuto pratico. Vi furono anche dei commenti di dissenso. Questi commenti contrari hanno costretto il sindaco Stella Adami a fare intervenire la Soprintendenza di Lucca (il cimitero è di proprietà del comune, ma sotto la tutela della Soprintendenza di Lucca, ndr)".

Allora cosa è successo?



"La Soprintendenza, pur apprezzando il nostro operato, ci intimò di fermarci. Quindi abbiamo abbandonato il progetto, solo per poche settimane, senza però demordere. Nel frattempo, è stata eletta una nuova amministrazione comunale e, successivamente, una nuova dirigenza alla Soprintendenza. Il sindaco Saisi ha trovato i soldi per ristrutturare la cappella all’interno del camposanto e la Soprintendenza mi permise di "operare" nel cimitero".

Cosa è stato a farle decidere di andare avanti con i lavori?



"La curiosità di vedere cosa si celasse sotto le erbacce".



Questo antico cimitero quante spoglie ha raccolto fino al 1928?



"Ha raccolto le spoglie di oltre 5 mila persone".

Si può dire che la storia di Gallicano, degli ultimi due secoli, è racchiusa in questo camposanto?

"Sicuramente sì. Dagli inizi del XVII secolo il camposanto, che è stato costruito vicino alla chiesa di San Jacopo, ha accolto le salme dei gallicanesi fino alla sua definitiva chiusura nel 1928, per questo motivo abbiamo un preciso riscontro delle generazioni che ci hanno preceduto".



Grazie a lei e a sua moglie, Gallicano si è arricchito di un nuovo sito d’interesse storico–culturale, che sicuramente sarà utile alle nuove generazioni per conoscere la storia dei loro avi: è soddisfatto di questo lavoro?



"Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, certamente sì, ma al tempo stesso assai amareggiati per lo scarso interesse da parte dei gallicanesi nei confronti del nostro patrimonio storico–artistico, che, non è solo il camposanto di San Jacopo".

Si spieghi meglio

Il mio interesse si è rivolto alla riscoperta delle antiche mura del castello di Gallicano. Anche in questo caso stiamo tentando di coinvolgere altri (oltre a me e mia moglie) nel progetto, ma è molto difficile. Soprattutto è molto difficile coinvolgere l'amministrazione comunale..."