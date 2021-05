Garfagnana



Unione Comuni, approvato esonero dal pagamento dei diritti Suap

martedì, 4 maggio 2021, 12:32

La giunta dell’Unione Comuni Garfagnana, nella seduta del 29 aprile, ha approvato all’unanimità il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive, reso necessario a seguito delle riforme amministrative che hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell’amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria e dei cambiamenti nell'organizzazione degli uffici in una ottica di ulteriore potenziamento e chiarimento circa le competenze del SUAP nei confronti dei comuni associati.

Contestualmente i sindaci hanno ritenuto di approvare, fino al 31/12/2021, l'esonero dal pagamento dei diritti SUAP a carico di ditte ed esercenti nei casi di apertura, variazioni, subingressi etc., in considerazione dell'attuale crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19.

Lo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP nasce del resto con l’obiettivo di semplificare e gestire in modo contestuale interventi di portata strategica per lo sviluppo economico del territorio, assicurando la gestione del procedimento unico, l’assistenza e l’orientamento alle imprese e all’utenza in genere, promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti.

E’ la struttura unica presso l’Unione Comuni Garfagnana che gestisce la funzione associata con il compito di coordinare il rapporto tra le imprese e pubbliche amministrazioni per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, oltre che professionalità, responsabilità, snellezza e rapidità.

“Un servizio importante, su cui l’ente ha investito in termini di risorse umane e finanziarie, poiché fortemente impegnato ad accompagnare il processo di trasformazione digitale che la Pubblica Amministrazione è chiamata, ora più che mai, a perseguire” - evidenzia il presidente Andrea Tagliasacchi - “il SUAP rappresenta il punto di riferimento territoriale a cui rivolgersi in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l’attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni e renderne sempre più semplice, veloce e trasparente il rapporto con il mondo del privato e delle imprese”.

In questo senso merita ricordare il servizio del forum on line sul portale Omniavis - accessibile dalla sezione SUAP del sito dell’Unione Comuni Garfagnana www.ucgarfagnana.lu.it – gestito da esperti in grado di rispondere entro 24 ore a domande e quesiti per professionisti ed utenti in genere con necessità di chiarimenti sulle varie tipologie di pratiche.