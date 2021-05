Garfagnana



Uniti per Gallicano sul ponte tibetano: “Ieri lo deridevano, oggi presentano lo stesso progetto”

martedì, 18 maggio 2021, 08:23

Il gruppo di opposizione “Uniti per Gallicano” critica l’amministrazione Saisi sul recente progetto del ponte tibetano che collega via Cavour con piazzale Caponnetto, e lo fa con … ironia. “Un giorno, passando dal viadotto sulla Turrite, la nostra efficiente giunta è stata colpita da un fulmine – commenta la minoranza. Fulminata sulla strada.. del ponte. La saetta ha acceso loro i pochi neuroni che se ne stavano sopiti da anni ed è apparso loro, come in un sogno psichedelico, un ponte tibetano che si staglia da via Cavour fino a Piazzale Caponnetto”.

“Il sogno si è subito trasformato in progetto. Finalmente il sindaco grillino, colpito da tale scarica, ha abbandonato la teoria della decrescita felice per imboccare la strada della crescita sostenibile, dimenticandosi gli sberleffi, le prese in giro, le canzonature vomitate addosso con cinismo e sarcasmo a coloro che avevano e ideato il tanto, allora, bistrattato progetto. L'unico rimpianto che abbiamo è che se la saetta li avesse colpiti qualche anno prima forse ora avremmo una scuola materna migliore e in un posto più adatto e forse avremmo una piazza in meno sponsorizzata".