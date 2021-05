Vento, codice giallo sull'Appennino

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 21 maggio 2021, 16:33

La tradizione dell’ottava rima sarà il tema dell’appuntamento conclusivo, prima dell’estate, dei Giovedì al Museo, in programma il 27 maggio alle ore 21: Se Apollo assisterà la mente mia – L’ottava rima, storia contesti e forme, a cura di Marco Betti e Cristina Ghirardini

venerdì, 21 maggio 2021, 15:58

Il nostro territorio, come ha potuto apprezzare Tapinassi, copre l’80% degli elementi strategici di promozione che Toscana Promozione Turistica si è data per la campagna Rinascimento senza fine 2021

venerdì, 21 maggio 2021, 14:37

L'emergenza sanitaria da covid ha sdoganato l'utilizzo dei mezzi informatici nell'erogazione di molti servizi essenziali, attraverso la prenotazione di appuntamenti anche tramite web

venerdì, 21 maggio 2021, 12:23

Dal green pass e dall'attuazione del piano vaccini dipendono l'arrivo di 500 mila arrivi di turisti stranieri in provincia di Lucca, più della meta in Versilia, uno su due (circa 115 mila) nelle strutture extralberghiere come agriturismi e B&B. E' la stima di Coldiretti Lucca

venerdì, 21 maggio 2021, 10:22

In provincia di Lucca sono 27 i nuovi casi positivi di contagio registrati oggi (21 maggio). In Valle del Serchio tre casi: 1 Borgo a Mozzano e 2 Barga

venerdì, 21 maggio 2021, 10:18

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ed il consigliere di maggioranza di Castiglione Garfagnana, Roberto Tamagnini